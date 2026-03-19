Ženi navodno skidao crnu magiju, pa joj uzeo preko 30.000 evra

Autor:ATV
19.03.2026
14:01
Komentari:0
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, intenzivnim operativnim radom identifikovali su i, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili N. N. (31) iz okoline Bačke Palanke, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo prevara.
- Kako se sumnja, krajem prošle godine osumnjičeni je doveo u zabludu šezdesetogodišnju ženu iz Niša, ubijedivši je da je žrtva magije i da će joj pomoći da je ukloni - navodi se u saopštenju Policijske uprave Niš.
Ekonomija
Situacija je "van kontrole": Flašica vode postaje luksuz
Kako se dodaje u saopštenju PU Niš, ubijeđena u tvrdnje osumnjičenog, žena je u više navrata izvršila uplate u ukupnom iznosu od 96.000 dinara, kao i više od 30.000 evra, vjerujući da time rješava problem.
Osumnjičenom je, po nalogu tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu za krivično djelo prevara, biti priveden tužiocu, prenosi Kurir.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
2 h0
Hronika
2 h0
Hronika
2 h0
Hronika
2 h0
Najnovije
Najčitanije
15
43
15
35
15
35
15
25
15
23
Trenutno na programu