Ženi navodno skidao crnu magiju, pa joj uzeo preko 30.000 evra

19.03.2026

14:01

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, intenzivnim operativnim radom identifikovali su i, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili N. N. (31) iz okoline Bačke Palanke, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo prevara.

- Kako se sumnja, krajem prošle godine osumnjičeni je doveo u zabludu šezdesetogodišnju ženu iz Niša, ubijedivši je da je žrtva magije i da će joj pomoći da je ukloni - navodi se u saopštenju Policijske uprave Niš.

Kako se dodaje u saopštenju PU Niš, ubijeđena u tvrdnje osumnjičenog, žena je u više navrata izvršila uplate u ukupnom iznosu od 96.000 dinara, kao i više od 30.000 evra, vjerujući da time rješava problem.

Osumnjičenom je, po nalogu tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu za krivično djelo prevara, biti priveden tužiocu, prenosi Kurir.

Goga Sekulić pobjegla iz Rusije: Rekla sam sebi, bježi, kreće

Naučnici tvrde: Rješenje za gojaznost ljudi leži u krvi pitona

Sutra sunčano i toplije

Oglasila se majka djevojčice (4) koja je preminula nakon operacije krajnika

Oglasio se MUP Srpske: Nema razloga za uznemirenost

Ivanu prerezao grkljan, pa bacio tijelo u rijeku: Uznemirujući detalji ubistva

Oglasilo se Ministarstvo o nasilju u školi: Dvije djevojčice tukle vršnjakinju, a njih 15 gledalo i snimalo

