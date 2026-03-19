Oglasila se majka djevojčice (4) koja je preminula nakon operacije krajnika

Majka četvorogodišnje djevojčice Eme, koja je 4. februara preminula u čačanskoj Opštoj bolnici poslije operacije krajnika, Sanja Marković, oglasila se danas, 19. marta da ne vjeruje u navode u kojima se tvrdi da u liječenju njene kćerke nisu nađene proceduralne i stručne greške.

Navela je da nije dobila zvanično obavještenje iz Ministarstva zdravlja ili čačanske bolnice, te da je o svemu obaviještena iz medija.

"Ne vjerujem u to, nemoguće da nije bilo propusta. Zašto onda nije otišla otpusna lista sa djetetom za Beograd? U Beograd je došla bez otpusne liste", rekla je Sanja Marković za medije i dodala:

"Mi smo kontaktirali tužioca, on nam je rekao da rezultati obdukcije kod njega još nisu stigli, a kada budu stigli, on će nas pozvati da se vidi šta i kako. Od ishoda obdukcije zavise i naši dalji koraci".

Podsjeća da je prošlo 44 dana od smrti njene kćerke, a još nema obdukcionih nalaza.

"Plašim se da će se cijela priča i slučaj zataškati", rekla je Sanja Marković, prenosi Telegraf.

Podsjećamo, inspekcijski nadzor u čačanskoj bolnici pokazao je da u liječenju djevojčice koja je preminula nakon operacije krajnika nije bilo stručnih niti proceduralnih propusta, dok su kod drugog pacijenta, koji je preminuo nakon istog zahvata, utvrđene određene greške.

"Poslije inspekcijskog nadzora u čačanskoj bolnici, spoljašnje i unutrašnje kontrole, obdukcije i svih ostalih pretraga koje su još u toku, u slučaju smrti maloljetne E. M. nisu nađene proceduralne i stručne greške u liječenju i postupanju, dok ih je bilo u liječenju pacijenta M. M.", rekao je doktor Dragoljub Paunović, savjetnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove.

Takođe, u istoj bolnici, poslije operacije krajnika, preminuo je i 38-godišnji muškarac.