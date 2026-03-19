Na suđenju Aleksandru Džombiću tužilaštvo je među dokaze uložilo ugovore koji, prema riječima republičkog tužioca Radenka Jankovića, pokazuju da je ”Džombić kupovao i prodavao vještaka”.

Radi se o ugovorima iz kojih se vidi da je nekadašnji predsjednik Vlade Republike Srpske, trgovao akcijama računovodstvene firme ”Profi Nova” čiji je direktor Aleksandar Čolić. Radi se o vještaku ekonomsko-finansijsko struke koga je odbrana angažovala tokom postupka.

”Džombić je kupio akcije ”Profi Nove”, u kojoj je imao udio od 33%, i zajedno s Čolićem je postao većinski vlasnik te firme. Kasnije je taj udio prodao”, rekao je Janković.

Tužilac svjesno izrekao grube riječi

Usljedila je oštra reakcija optuženog Aleksandra Džombića:

”Tužilac je grubo rekao da sam ”kupovao i prodavao vještaka” i to svjesno. Nisam kupovao vještaka, već akcije privrednog društva. Tog vještaka smo predložili jer je ”Profi Nova” najbolja i najprofesionalnija računovodstvena firma u zemlji”.

Džombićev branilac, advokat Zoran Bubić istakao je da odbrana ne osporava autentičnost dokumenata, te da se radilo o običnoj građanskoj transakciji, koja nije uticala na pristrasnost vještaka.

”Čolić je pred sudom rekao da poznaje Džombića poslovno, a tužilaštvo nije tražilo njegovo izuzeće. Uostalom njegov se nalaz nije razlikovao od nalaza vještaka tužilaštva”, rekao je Bubić.

Džombića optužnica tereti za zloupotrebu službenog položaja ili ovlašćenja, odnosno da je vršio pritisak i uticao na članove kreditnog odbora Investiciono-razvojna banka RS da preduzeću "Energolinija" dodjele kredit u iznosu od 19,4 miliona maraka, iako je znao da je ta firma prezadužena.

IRB prodao potraživanja

U sudnici je pročitan dopis, koji je IRB dostavio sudu, u kojem se navodi da po spornom kreditu IRB odustaje od imovinsko-pravnog zahtjeva za naplatu štete, jer je potraživanja po tom kreditu Vlada Republike Srpske, u funkciji Skupštine akcionara IRB, prodala firmi ”Standard prva” u vlasništvu advokata Miloša Stevanovića iz Bijeljine. To praktično znači da IRB više nema status oštećenog, iako su potraživanja prodata po višestruko manjoj cijeni u odnosu na isplaćeni kredit i kamate.

”Prodajom problematičnih potraživanja IRB je izgubio osnov za sporedno potraživanje, pa tako i na imovinsko-pravni zahtjev”, navodi se u dopisu IRB.

Predmet ostao bez oštećenog

S obzirom na novo stanje i pitanje postojanja oštećenog, tužilaštvo je tražilo da se uradi dodatno ekonomsko-finansijsko vještačenje kako bi se utvrdilo koliko je iznos štete, odnosno imovinsko pravne koristi koja je, prema optužnici, pribavljena ”Energoliniji”. Odbrana se tome protivila navodeći da je jasno da nema oštećenog i da se u pogledu odlučujućih činjenica sve promijenilo.

Budući da je tužilac insistirao na dodatnom vještačenju predsjednik sudskog vijeća Dragan Uletilović predložio je da se tužiocu ostavi rok od nekoliko dana da o tome razmisli ”hladne glave” ili da se konsultuje sa svojim nadređenim.

Hladna glava, prejudiciranje i pauze

Janković je odgovorio da nema potrebe za konsultacijama.

”Sudija, vi stalno nešto prejudicirate. Nema potrebe za konsultacijama i tužilaštvo ostaje kod prijedloga za vještačenje”, rekao je Janković, navodeći da su pitanje štete i imovinske koristi različite kategorije.

Vijeće je napravilo pauzu da o tome odluče, a onda su od tužioca tražili da precizira da li želi da vještači štetu ili protivpravnu imovinsku korist. Janković je rekao da želi oboje. Vijeće je ponovo napravilo pauzu, a potom su odbili prijedlog tužilaštva za dodatno vještačenje.

Ni odbrana, ni tužilaštvo nisu imali dodatnih prijedloga za dokaze. Suđenje se nastavlja 8. aprila.