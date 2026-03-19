Ivanu prerezao grkljan, pa bacio tijelo u rijeku: Uznemirujući detalji ubistva

M.L. (64) iz okoline Zrenjanina uhapšen je zbog sumnje da je ubio Ivana Vijoglavina (35), a prema nezvaničnim informacijama, Vijoglavin je ubijen tako što mu je prerezan grkljan.

Kako je saopštio MUP, uhapšen je takođe i M.L. (38) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo sprečavanje i ometanje dokazivanja.

"Sumnja se da je M.L. (64), početkom januara ove godine, usmrtio muškarca iz okoline Zrenjanina čije je tijelo pronijađeno 12. marta u reci Tisi, dok se M.L. (38) sumnjiči da mu je pomogao da uništi i sakrije dokaze, kao i da se riješi tela", rečeno je za Kurir.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

Podsjetimo, Ivan je nestao 3. januara ove godine pola sata nakon ponoći, nakon što je izašao iz kafane u Aradcu kod Zrenjanina gdje je i živio, i od tada mu se gubi svaki trag.