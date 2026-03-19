Privremena obustava grijanja u dijelu Banjaluke

Izgradnja kružnog toka na Bulevaru vojvode Stepe Stepanovića u Banjoj Luci otvorila je i potrebu za zahvatima na sistemu daljinskog grijanja, zbog čega će u narednim danima biti izvršena sanacija dijela magistralnog vrelovoda.

Poručili su ovo iz preduzeća Eko toplane.

"Radove izvode Eko toplane Banja Luka, koje su, u koordinaciji sa Gradom, prilagodile rad sistema grijanja dinamici realizacije ovog infrastrukturnog projekta, s ciljem da se obezbijedi nesmetan nastavak radova, ali i dugoročna stabilnost isporuke toplotne energije. Riječ je o sanaciji dijela magistralnog vrelovoda Vrbas DN 500 u dužini od 60 metara, na jednoj od ključnih tačaka sistema. Radovi su započeli u ponedjeljak, 16. marta i planirano je da budu završeni do subote, 21. marta, nakon čega će uslijediti ponovno punjenje toplovodnog sistema", kažu u Eko toplanama i dodaju:

"Da bi zahvat bio izveden bezbjedno i kvalitetno, planirana je privremena obustava isporuke toplotne energije od petka, 20. marta, u jutarnjim časovima do nedjelje, 22. marta, u jutarnjim časovima. Bez grijanja će u tom periodu biti korisnici u dijelu Starčevice, na lijevoj obali Vrbasa kod Venecija mosta, u Filipović polju, Obilićevu i dijelu Kočićevog vijenca".

Naglašavaju da se isporuka toplotne energije do sada odvija uredno, a radovi su organizovani tako da prekid traje što kraće i bude sveden na minimalan neophodan period.

Iz Eko toplana ističu da su ovakvi zahvati neizbježni u fazama intenzivnog razvoja gradske infrastrukture.

"Sistem daljinskog grijanja mora pratiti razvoj grada. Kada se realizuju veliki infrastrukturni projekti, poput izgradnje novih saobraćajnica, neophodno je istovremeno prilagoditi i postojeću energetsku infrastrukturu. Ovakvi zahvati omogućavaju da se sistem dugoročno stabilizuje i unaprijedi, kako bi korisnici imali pouzdanu uslugu i u narednim godinama“, izjavio je Dragiša Zečević, član Upravnog odbora Eko toplana.

Intervencije na toplovodnoj mreži planiraju se i realizuju paralelno sa kapitalnim projektima, kako bi se izbjegli veći poremećaji u radu sistema u budućnosti.