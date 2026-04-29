Jezivi detalji zločina: Unuk ubio djeda čekićem, pa krvavu odjeću presvukao u kineskoj radnji

29.04.2026 09:13

Foto: Tanjug/AP

Stravičan zločin koji se dogodio juče oko 12 časova u Ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu dobio je svoj epilog brzom akcijom policije.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su L.Č. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo „teško ubistvo“ djeda M.K. (89).

Kako se saznaje, jezivom zločinu prethodila je “sačekuša”. Mladić je čekao djeda da uđe u garažu u pomenutoj ulici, a potom je sa police dohvatio alatni čekić. Njime je nesrećnom starcu zadao više udaraca u predjelu glave i tijela, nanoseći mu smrtonosne povrede na licu mjesta.

Nakon što je usmrtio djeda, osumnjičeni je iz garaže odvezao žrtvin automobil marke “suzuki”. Međutim, svjestan da mu je garderoba potpuno natopljena krvlju, on je svratio u obližnju kinesku prodavnicu.

L. Č. je u radnji skinuo krvave stvari i obukao novu garderobu. Radnik prodavnice, kineski državljanin, pokušao je da ga zaustavi jer nije platio račun, ali ga je osumnjičeni udario i pobjegao.

Povodom ovog svirepog ubistva oglasio se i MUP, potvrđujući da su u akciji učestvovali najiskusniji inspektori.

– Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave kriminalističke policije, Odjeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovine ljudima, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, u brzoj i efikasnoj akciji, identifikovali su i uhapsili L.Č. (22). On se sumnjiči da je nanio više udaraca čvrstim predmetom u predjelu glave 89-ogodišnjem muškarcu, koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mjesta – navodi se u saopštenju.

Operativci su ubrzo nakon zločina pronašli i odjeću sa tragovima krvi koju je osumnjičeni nakon presvlačenja odbacio. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Istraga je u toku, a motiv ove porodične tragedije koja je šokirala Novi Beograd biće utvrđen daljim radom nadležnih službi, piše Telegraf.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

