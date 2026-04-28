Određen pritvor za majku monstruma: Maloljetnik silovao trudnu sestru, pa je ona bacila s balkona

28.04.2026 17:32

Одређен притвор за мајку монструма: Малољетник силовао трудну сестру, па је она бацила с балкона
Majci koja je bacila svoju trudnu kćerku s balkona u Velikoj Kladuši određen je jednomjesečni pritvor, saznaje portal “Avaza”.

Kako je potvrđeno za Avaz, Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona je podnijelo prijedlog za određivanje mjere pritvora u odnosu na punoljetno lice, te je Kantonalni sud u Bihaću u odnosu na navedeni prijedlog donio rješenje kojim je određen pritvor u trajanju od mjesec dana.

Horor: Maloljetnik silovao sestru, majka je trudnu bacila s balkona, stradalo nerođeno dijete

"U odnosu na maloljetno lice Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona postupa, između ostalog, i u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju s d‌jecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije BiH. Istim zakonom je određeno da se ne može objavljivati tok krivičnog postupka u odnosu na maloljetno lice, što se odnosi i na predmetni slučaj", odgovor je na upit “Avaza”.

Podsjetićemo, maloljetnik se tereti za krivično d‌jelo silovanje, a punoljetna osoba za ubistvo i pokušaj ubistva.

Kako je ranije “Avaz” objavio, maloljetnik se tereti za silovanje trudne sestre koja ima poteškoće u razvoju.

Majka se tereti za ubistvo i pokušaj ubistva svoje kćerke.

Ona se tereti da je s balkona bacila svoju kćerku, a tom prilikom je stradalo njeno nerođeno dijete. Prema ranijem pisanju “Avaza”, žrtva silovanja je bila u poodmakloj fazi trudnoće.

