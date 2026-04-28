Preminuo i drugi brat iz Sombora: Ubio rođenog brata, pa pucao sebi u glavu

28.04.2026 16:41

Преминуо и други брат из Сомбора: Убио рођеног брата, па пуцао себи у главу
Foto: Google maps

Muškarac R.T. koji je navodno pokušao da izvrši samoubistvo nakon što je, kako prve informacije ukazuju, ubio brata u porodičnoj kući u somborskom selu Stapar, preminuo je u Kliničkom centru Vojvodine.

"U Univerzitetski klinički centar Vojvodine primljen je pacijent R.T. muškog pola, kao premještaj iz iz Opšte bolnice Sombor zbog povreda zadobijenih upucavanjem vatrenim oružjem u glavu. Inicijalno je zbrinut u regionalnom centru, gdje je sediran, endotrahealno intubiran i podvrgnut CT pregledu glave, nakon čega je indikovan transport u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine radi daljeg lečenja", navodi se u saopštenju.

Neposredno po prijemu započete su mjere kardiopulmonalno-cerebralne reanimacije. Uprkos primjeni svih raspoloživih mjera intenzivnog liječenja i reanimacije, nije došlo do povoljnog ishoda, te je konstatovan smrtni ishod

Podsjetimo, prema nezvaničnim saznanjima, policiji je prijavljeno da su na podu porodične kuće zatečena dva tijela.

"Policiji je prijavljeno da su pronađena dva tijela, Međutim dolaskom na lice mjesta utvrđeno je da je jedno lice (53) preminulo, dok je drugo (58) iako je nepomično i bez svjesti ležalo na podu davalo znake života u lokvi krvi. On se nalazi u jako teškom stanju i doktori se bore za njegov život", kaže izvor Blica.

