Podaci iz ”Skaja” optužili 105 osoba u BiH

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnice protiv 105 osoba u 20 predmeta na osnovu podataka iz kriptovanih aplikacija ”Skaj” i ”Anom”.

Kako se navodi u najnovijoj analizi, tužilaštvo je tokom 2025. i 2026. godine formiralo 35 novih predmeta.

”U 2026. godini očekuju se tužilačke odluke u ranije pokrenutim istragama”, saopštilo je Tužilaštvo BiH.

Izrečene 34 godine zatvora

Na osnovu ”Skaj” optužnica 18 osoba je sporazumno priznalo krivicu. U redovnim postupcima izrečena je jedna pravosnažna presuda i četiri prvostepene. Optuženima je izrečeno ukupno 34 godine i četiri mjeseca zatvora.

Skaj predmeti

”Od 2021. do 2025. godine tužilaštvo je u saradnji sa policijskim agencijama sprovelo 33 akcije koje su rezultirale hapšenjem ili pritvorom za više od 175 osumnjičenih širom BiH”, navode u Tužilaštvu BiH.

Istragama obuhvaćeno 30 službenih osoba

Istrage su obuhvatile čak 30 službenih lica zaposlenih u policiji i agencijama za provođenje zakona. Optuženo ih je 10, a među njima su policijski službenici Granične policije BiH, SIPA, MUP-a Republike Srpske, MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona i MUP-a Kantona Sarajevo, bivši savjetnik u Ministarstvu bezbjednosti BiH i dva advokata.

Zaplijenjeno 1.670 kilograma marihuane

”Zaplijenjeno je 1.670 kilograma marihuane, zatim 93 vozila, od kojih su neka vrijedna više od 200.000 evra, skupocjeni satovi... Zamrznuta je imovina višemilionske vrijednosti, a radi se o 109 objekata, te je zaplijenjena gotovina i blokirani su računi u kriptovalutama u iznosu od oko šest miliona maraka”, navode u Tužilaštvo BiH.

