Ubio brata, pa digao ruku na sebe: Oglasio se Klinički centar

Muškarac (58) koji je navodno pokušao da izvrši samoubistvo nakon što je, kako prve informacije ukazuju, ubio brata u porodičnoj kući u somborskom selu Stapar, u teškom stanju je prevezen u Klinički centar Vojvodine.

U Opštoj bolnici "Dr Radivoj Simonović" u Somboru kažu za "Blic" da je jedan od preživjelih u teškom stanju.

"U transportu je za Klinički centar Vojvodine, u teškom je stanju", rečeno je za "Blic".

"Policiji je prijavljeno da su pronađena dva tijela, Međutim dolaskom na lice mjesta utvrđeno je da je jedno lice (53) preminulo, dok je drugo (58) iako je nepomično i bez svijesti ležalo na podu davalo znake života u lokvi krvi. On se nalazi u jako teškom stanju i doktori se bore za njegov život", kaže izvor "Blica".

Navodno je brat ubio brata, pa pokušao samoubistvo.

U pitanju su braća R.T. i S.T. inače imućni ljudi u selu kod Sombora.

Za sada nije poznat motiv ubistva.