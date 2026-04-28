Logo
Large banner

Ubio brata, pa digao ruku na sebe: Oglasio se Klinički centar

Autor:

28.04.2026 13:09

Komentari:

0
Foto: Tanjug
Foto: Tanjug

Muškarac (58) koji je navodno pokušao da izvrši samoubistvo nakon što je, kako prve informacije ukazuju, ubio brata u porodičnoj kući u somborskom selu Stapar, u teškom stanju je prevezen u Klinički centar Vojvodine.

U Opštoj bolnici "Dr Radivoj Simonović" u Somboru kažu za "Blic" da je jedan od preživjelih u teškom stanju.

"U transportu je za Klinički centar Vojvodine, u teškom je stanju", rečeno je za "Blic".

"Policiji je prijavljeno da su pronađena dva tijela, Međutim dolaskom na lice mjesta utvrđeno je da je jedno lice (53) preminulo, dok je drugo (58) iako je nepomično i bez svijesti ležalo na podu davalo znake života u lokvi krvi. On se nalazi u jako teškom stanju i doktori se bore za njegov život", kaže izvor "Blica".

Navodno je brat ubio brata, pa pokušao samoubistvo.

U pitanju su braća R.T. i S.T. inače imućni ljudi u selu kod Sombora.

Za sada nije poznat motiv ubistva.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ubistvo

Samoubistvo

Sombor

tragedija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Обука у Залужанима

Društvo

Saradnja Srpske i Češke: Počela medicinska obuka za pripadnike MUP-a i RUCZ

3 h

0
Цвијеће башта

Savjeti

Domaća prihrana za cvijeće: Od nje buja ''kao ludo''

3 h

0
Сједница Предсједништва

BiH

Predsjedništvo BiH usvojilo sporazum o Južnoj interkonekciji

3 h

1
Покушао убити полицајце, осуђен на седам година затвора

Hronika

Pokušao ubiti policajce, osuđen na sedam godina zatvora

3 h

0

Više iz rubrike

Покушао убити полицајце, осуђен на седам година затвора

Hronika

Pokušao ubiti policajce, osuđen na sedam godina zatvora

3 h

0
Јелачи повећана казна за убиство Кисина, оптуженима 31 година затвора

Hronika

Jelači povećana kazna za ubistvo Kisina, optuženima 31 godina zatvora

3 h

1
Алмер Инајетовић

Hronika

Almeru Inajetoviću i njegovom pomagaču određen pritvor

4 h

0
Полиција Србија

Hronika

Brat ubio brata pa pokušao samoubistvo?

5 h

0

  • Najnovije

16

36

Haos u Meksiku nakon hapšenja vođe kartela

16

13

Siner se približio Đokovićevom rekordu

16

13

Šta se dešava? Dvije vožnje u kontra smjeru danas!

16

03

Tramp: Iran nas obavijestio da je u stanju kolapsa

15

53

Da li će kralj Čarls progovoriti o Epstinovim žrtvama?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner