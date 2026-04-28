Brat ubio brata pa pokušao samoubistvo?

ATV
28.04.2026 11:22

Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

U Somboru je danas došlo do teške porodične tragedije u kojoj je jedna osoba izgubila život, dok se ljekari bore za život druge, saznaje "Telegraf.rs".

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, sumnja se na ubistvo i pokušaj samoubistva.

Dramatičan poziv policiji

Drama je počela kada je policiji upućen poziv u kojem je nepoznata osoba tvrdila da se u jednoj porodičnoj kući nalaze dva beživotna tijela. Međutim, po izlasku na teren, pripadnici MUP-a i ekipa Hitne pomoći zatekli su drugačije stanje.

Скупштина Града Бањалука

Banja Luka

Počela sjednica: Banjalučki odbornici o garaži kod OJT, mostu u Docu...

Na licu mjesta pronađeno je tijelo muškarca koji nije davao znake života, dok je drugi muškarac bio u teškom stanju, ali živ. On je hitno transportovan u bolnicu, gdje mu se ljekari bore za život.

Sumnja se na krvavi porodični obračun

Iako istraga još uvijek traje, prema nezvaničnim saznanjima bliskim istrazi, riječ je o rođenoj braći. Osnovna sumnja policije trenutno ide u pravcu užasnog scenarija.

Pretpostavlja se da je jedan od braće, nakon kraće ili duže rasprave, oduzeo život drugome.

Nakon počinjenog zločina, osumnjičeni je navodno pokušao da presudi sebi.

"Prizor u kući je bio potresan. Policija je prvobitno dobila informaciju o dva leša, ali je brzim reagovanjem Hitne pomoći utvrđeno da je jedan muškarac još uvijek davao znake života", navodi izvor blizak istrazi, prenosi "Telegraf".

Istraga u toku

Policija je blokirala prilaz kući i u toku je detaljan uviđaj koji obavljaju dežurni tužilac i forenzičari.

Motiv ovog stravičnog zločina i dalje je nepoznat, a više detalja biće poznato nakon završetka uviđaja i prikupljanja tragova sa lica mjesta.

Беба

Svijet

Žena se porodila u avionu tokom leta

Komšije su u šoku i navode da nisu mogle ni da naslute da bi ovakva tragedija mogla da se dogodi u njihovom susjedstvu.

Više iz rubrike

Власник хладњаче пронађен мртав, сумња се на једно

Hronika

Vlasnik hladnjače pronađen mrtav, sumnja se na jedno

2 h

0
Ленка Р страдала дјевојка на ауто-путу

Hronika

Lenka (22) je jedna od žrtava stravične nesreće na auto-putu: Stradala na licu mjesta

2 h

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Slučajno opalio iz puške i pogodio sugrađanina

2 h

0
Полиција Србија

Hronika

Pronađena dva tijela u porodičnoj kući

2 h

0

  • Najnovije

12

55

Domaća prihrana za cvijeće: Od nje buja ''kao ludo''

12

50

Predsjedništvo BiH usvojilo sporazum o Južnoj interkonekciji

12

47

Jelači povećana kazna za ubistvo Kisina, optuženima 31 godina zatvora

12

42

Maj 2026. donosi baš ozbiljne pare za tri znaka

12

36

Na obali Drine pronađeno 10 uginulih svinja, oglasilo se Ministarstvo

