Ovu biljku zovu ''spas za ljeto'': Tjera komarce i druge insekte

Tamjanika je spoj dekorativnosti i praktične koristi, zbog čega je mnogi nazivaju pravim “spasom za ljeto”.
Na prvi pogled, biljka privlači izgledom: raskošni zeleni listovi sa svijetlim ivicama formiraju gust žbun ili elegantno padaju iz visećih saksija.
Njena najveća prednost nije samo vizuelna, već i aromatična. Intenzivan miris, koji podsjeća na tamjan ili blagi eukaliptus, poznat je po tome što odbija komarce i druge insekte. Zbog toga je tamjanika idealan izbor za terase, prozore i dvorišta, posebno tokom toplih ljetnih večeri, kada boravak napolju često kvare dosadni ubodi. Za razliku od hemijskih sredstava, ona predstavlja prirodno rješenje koje istovremeno oplemenjuje prostor.
Tamjanika je cijenjena i zbog jednostavnog održavanja. Dobro podnosi različite uslove – uspijeva i na suncu i u polusjenci, a ne zahtijeva mnogo pažnje kada je zalivanje u pitanju.
Najljepši efekat postiže u visećim saksijama i žardinjerama, gdje njene grane stvaraju utisak zelenog “vodopada”. Već i jedna veća saksija dovoljna je da ispuni prostor prijatnim mirisom, koji osim što tjera insekte, doprinosi i opuštenijoj atmosferi.
Tamjanika se lako kombinuje sa drugim balkonskim cvijećem i često se koristi kao dopuna cvijetnim aranžmanima, jer ističe boje i popunjava prostor. Upravo zbog te svestranosti i praktične koristi, sve više ljudi je bira kao jednostavan način da uredi svoj kutak za odmor i učini ljeto prijatnijim – bez komaraca i hemije.
(Blic)
