Pogledajte ovo prije nego krenete u Grčku! Sekunda nepažnje i uzeće vam SVE, čak i kofere iz gepeka

Krađe iz automobila i provale danas su globalni problem sa kojim se susreću ljudi širom svijeta, pa ni Grčka u tome nije izuzetak.

Ipak, prema najnovijim informacijama grčke policije, broj ovakvih slučajeva u turističkim mjestima i u Solunu poslednjih godina bilježi pad u odnosu na raniji period. Ovaj pozitivan trend primjetan je i kroz znatno manji broj prijava koje platforma Grčka Info dobija od samih turista. Vjeruje se da je ključni razlog za to veći oprez i bolja informisanost naših građana. Upravo zato, na početku svake ljetnje sezone, redovno se upućuju upozorenja i podsjećanja na najvažnije savjete za bezbjednije putovanje i boravak na moru.

Cilj ovih preporuka nije širenje straha, već podsjećanje na nekoliko ključnih koraka koji mogu pomoći da ljetovanje prođe mirno, bez neprijatnosti, kako bismo svi zajedno putovali bezbjednije, spremnije i opuštenije.

Iskustva turista i policijski podaci pokazuju da se lopovi uglavnom ne zadržavaju dugo na mjestu krađe, a samo obijanje automobila često traje svega nekoliko sekundi.

Kriminalci koriste različite metode, počevši od razbijanja manjeg bočnog stakla i obijanja brava, pa sve do nenasilnog otključavanja vozila i direktne krađe stvari iz gepeka dok su turisti u marketu ili na plaži. Posebno su na meti automobili stranih registarskih tablica koji su puni kofera i ličnih stvari, i to najčešće prvog dana po dolasku u Grčku ili poslednjeg dana pred sam povratak kući.

Lopovi veoma dobro znaju navike vozača i mjesta na kojima turisti najčešće staju odmah nakon prelaska granice. Najkritičnije tačke su veliki supermarketi poput Lidla, robne kuće Jumbo i IKEA, kao i drugi veliki tržni centri, otvoreni parkinzi u centru Soluna i parkirališta nadomak popularnih plaža.

Najvažnije pravilo koje svi putnici moraju da usvoje glasi: nikada ne ostavljajte vrijedne stvari u automobilu, čak ni kada izlazite "na samo pet minuta". Na vidnom mjestu u vozilu ne smiju se ostavljati novac, novčanici, telefoni, tableti, laptopovi, foto-aparati, dronovi, ali ni lična dokumenta, pasoši, torbe, ključevi, pa čak ni sitnice poput parfema i naočara. Mnogi turisti žive u zabludi da lopov neće razbiti staklo zbog sitnice, međutim, dovoljne su obične naočare ili prazna ženska tašna da privuku pažnju i navedu nekoga na pomisao da se u vozilu krije nešto vrijedno. Čak i u scenariju gde ništa nije ukradeno, šteta zbog razbijenog prozora ili uništene brave može biti ogromna i može potpuno pokvariti letovanje.

Poseban oprez savjetuje se tokom vikenda. Na osnovu višegodišnjih prijava turista, primetno je da su obijanja automobila učestalija neradnim danima, naročito na popularnim plažama, u bič barovima, na velikim parkinzima i u danima kada se odvija smjena turista. Veća gužva automatski znači i veći broj potencijalnih meta.

Iako navođenje specifičnih lokacija ne znači da će se svakom vozaču dogoditi neprijatnost, na ovim mjestima svakako treba biti dodatno oprezan. Prema prijavama turista iz prethodnih godina, krađe su se dešavale na parkingu marketa Lidl u Nikitiju, na parkinzima objekata IKEA, Jumbo i One Salonica u Solunu, kao i u samom centru ovog grada - kod Bele Kule, u okolini trga Aristotelis i na parkingu Zejtinlika. Incidenti su zabilježeni i na parkingu akva-parka Waterland, na parkingu kod kampa Platanitsi, kao i na popularnim plažama kao što su Orange Beach, Tigania, Paradise Kavourotripes, Golden Beach Paliouri i Ark Beach Sarti na Halkidikiju, te na plažama Paradise i Aliki na Tasosu, kao i u beach baru Sahara u Nea Irakliji.

Jedna od najčešćih grešaka koju turisti prave jeste odlazak direktno sa graničnog prelaza u velike markete i tržne centre uz autoput. Lopovi ciljano vrebaju ove lokacije jer znaju da su vozila tada prepuna kofera, vrijedne tehnike, novca i pasoša. Ukoliko je kupovina odmah po dolasku neophodna, preporučuje se da jedna osoba obavezno ostane pored automobila, da se koferi ne ostavljaju na sjedištima i da se sva tehnika i dokumenta ponesu sa sobom.

Posljednjih godina više porodica iz Srbije prijavilo je obijanje automobila na parkingu u blizini Srpskog vojničkog groblja Zejtinlik u Solunu. Iako se na ovom mjestu povremeno postavlja upozorenje da posjetioci ne ostavljaju vredne stvari u vozilima, turisti javljaju da se te table nerijetko uklanjaju. Prema ranijim savjetima dugogodišnjeg čuvara groblja, deda Krstimira Tzopasa, vozači bi trebalo da izbegavaju parking odmah pored groblja. Mnogo je bezbjednije parkirati vozilo kod obližnjeg marketa "Moj Market" ili, ukoliko je automobil pun stvari, koristiti neku od zatvorenih garaža sa čuvarom. O ovome posebno treba voditi računa ukoliko Zejtinlik posjećujete u povratku sa ljetovanja.

Pored klasičnog obijanja, posljednjih godina sve je učestaliji takozvani "nenasilni ulazak" u automobile. Scenario je uvek sličan: vozač parkira automobil, pritisne dugme za daljinsko zaključavanje i udalji se, a po povratku zatiče prazan auto bez ikakvih vidljivih tragova provale. Iskustva turista i pisanje medija ukazuju na to da lopovi koriste specijalne elektronske uređaje koji ometaju signal daljinskog ključa. Na taj način automobil zapravo ostaje otključan, iako vozač vjeruje da ga je obezbjedio. Zbog toga je od presudnog značaja da nakon zaključavanja uvijek rukom proverite kvaku i uvjerite se da su vrata zaključana, da ne ostavljate vrijednosti čak ni u gepeku, i da dobro osmotrite okolinu ukoliko primjetite sumnjive osobe na parkingu.

U Nikitiju su tako zabilježeni slučajevi gdje su porodicama iz Srbije iz gepeka nestajali koferi i tehnika vrijedna više hiljada evra, dok su u Solunu i na Halkidikiju turistima odnošeni odjeća, obuća i dokumenta, čak i kada navigacija i novac nisu bili vidljivi. U posljednje vrijeme, kamperi su takođe postali učestala mjeta ovih organizovanih grupa.

Ukoliko zateknete obijen automobil, najvažnije je da ništa ne dirate u vozilu i da odmah pozovete grčku policiju na broj 100 ili se uputite u najbližu policijsku stanicu. Dobijanje zvaničnog policijskog zapisnika je ključno, naročito ako su ukradeni pasoši i bankovne kartice, ili ako planirate da štetu naplatite preko osiguranja. U slučaju nestanka kartica, odmah kontaktirajte svoju banku radi njihove blokade, a ukoliko ostanete bez pasoša, sa potvrdom iz policije morate se hitno javiti konzulatu ili ambasadi Srbije u Grčkoj.

Kako biste maksimalno smanjili rizik, pridržavajte se preventivnih mjera: koristite čuvane parkinge i garaže, ugradite alarm, ne ostavljajte prtljag na vidnom mjestu i primenite jednostavan trik - nakon što zatvorite vrata i zaključate auto, obavezno povucite kvaku pre nego što se udaljite.

Veliki broj turista nikada neće doživjeti nikakvu neprijatnost tokom ljetovanja u Grčkoj, koja s pravom ostaje jedna od omiljenih destinacija naših građana. Ipak, nekoliko minuta dodatnog opreza može vam sačuvati i novac i živce, jer je u današnje vrijeme oprez postao neizostavan dio svakog putovanja.