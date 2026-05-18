Iran ima novi plan za Hormuz

Iran razmatra model upravljanja Hormuškim moreuzom kroz prodaju osiguranja, naznačivši da nastoji uspostaviti ravnotežu između poslijeratne kontrole usklađene s međunarodnim pravom i ekonomske koristi, prema izvještaju novinske agencije Fars (Fars). Iransko Ministarstvo ekonomije sastavlja plan koji bi „omogućio upravljanje Hormuškim moreuzom kroz osiguranje“, piše Fars.

Model bi bio prihvatljiv drugim zemljama u mirnodopskom razdoblju, a Iranu bi omogućio kontrolu nad moreuzom, prenosi iranska novinska agencija, pozivajući se na dokument koji je dobila na uvid. Iran bi po tom planu osigurao „informacionu dominaciju“ i mogao bi razlikovati brodove iz zemalja širom svijeta u tranzitu kroz Hormuz, navodi Fars.

Teheran je zbog američko-izraelskih napada preuzeo kontrolu nad moreuzom, zabranivši tranzit brodovima povezanim sa SAD, Izraelom i njihovim saveznicima. Brodovi „prijateljskih“ zemalja koordinišu, pak, tranzit s iranskom mornaricom, prenosi Hina.

Bezbjednost Hormuza u nadležnosti je iranskih oružanih snaga, poručuje Teheran, dodajući da će, shodno tome, i upravljanje moreuzom trajno ostati u iranskim rukama, s obzirom na gubitke koje je Iranu zadao prolaz neprijateljskih brodova, piše Fars.

Dva modela

Teheran je u međuvremenu osmislio dva modela upravljanja Hormuzom nakon završetka rata. Model naplate tranzitnih naknada i prodaje usluga brodovima u mirnodopskom razdoblju, poput pilotiranja, bio bi moguć, gledano iz perspektive međunarodnog prava, ali bi Iranu donio „političke troškove“, piše Fars.

Upravljanje Hormuzom bilo bi po tom modelu ograničeno na prodaju usluga koje bi Iranu, u najboljem scenariju, donijele do dvije milijarde dolara prihoda.

Model prodaje osiguranja koji je osmislilo Ministarstvo ekonomije predviđa, pak, prodaju široke lepeze polisa pomorskog osiguranja i potvrda o finansijskoj odgovornosti, prenosi Fars. U početnoj fazi plan predviđa prodaju polisa osiguranja od inspekcija, zadržavanja i zapljene, uz izuzetak osiguranja od štete od oružanih napada, napominje novinska agencija.

Takav model mogao bi, uz pretpostavku o niskom riziku, donijeti Iranu prihod od više od deset milijardi dolara, ističe Fars.