Upozorenje: Nafte ima za još nekoliko sedmica

ATV
18.05.2026 13:56

Direktor Međunarodne agencije za energiju /IEA/ Fatih Birol upozorio je da se komercijalne zalihe nafte ubrzano troše i da je preostalo zaliha za samo nekoliko sedmica zbog rata u Iranu i zatvaranja Ormuskog moreuza za plovidbu.

Birol, koji učestvuje na sastanku finansijskih lidera Grupe sedam u Parizu, rekao je novinarima da je oslobađanje strateških rezervi nafte dodalo tržištu 2,5 miliona barela nafte dnevno, ali da te rezerve "nisu beskonačne".

On je istakao da će početak proljećne sjetve i ljetnje sezone putovanja na sjevernoj hemisferi doprinijeti bržem trošenju zaliha, dok raste potražnja za dizelom, đubrivom, gorivom za avione i benzinom.

Birol je ukazao da postoji "jaz u percepciji na tržištima između fizičkih i finansijskih tržišta nafte".

On je naveo da je, prije nego što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran krajem februara, postojao veliki suficit na tržištima nafte, dok su komercijalne zalihe bile veoma visoke, ali da se situacija brzo promijenila zbog rata.

IEA je prošle sedmice saopštila da će globalna ponuda nafte ove godine biti manja od ukupne potražnje, jer sukob u Iranu izaziva haos u proizvodnji nafte na Bliskom istoku, a zalihe se iscrpljuju brzinom bez presedana. IEA je ranije prognozirala suficit za ovu godinu, prenosi Srna.

