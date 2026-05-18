Dizel u Njemačkoj jeftiniji od benzina prvi put od početka marta

Cena dizela na nemačkim benzinskim pumpama pala je ispod cene od 10 evra prvi put od početka marta, saopštilo je u nedjelju automobilsko udruženje ADAC.

ADAC je u subotu izračunao prosek za cijelu zemlju od 1,990 evra (2,314 dolara) po litru dizela, što je oko pola centa jeftinije od cijene od 1,994 evra za E10.

Dizel je bio 0,009 centi jeftiniji nego u petak, dok je cijena E10 ostala nepromijenjena, piše DPA.

Svijet "Kruzer smrti" stigao u luku Roterdam, slijedi dezinfekcija

Početkom aprila - kada su cijene goriva dostigle vrhunac zbog rata u Iranu - litar dizela je bio preko 0,25 evra skuplji od E10, iako se u Njemačkoj oporezuje po nižoj stopi.

Vlada je privremeno smanjila akcize na gorivo za 0,167 centi po litru kako bi olakšala vozačima.

Dizel je osjetljiviji na cijene u Njemačkoj, jer zemlja mora da uvozi dio svojih zaliha. To je dovelo do bržeg rasta cijena dizela 2022. godine na početku rata u Ukrajini, kada je mjesecima ostao skuplji od E10.

Društvo Godišnji remont trafostanice: Osmaci sutra bez električne energije

Do ruske invazije na Ukrajinu i naknadnih zapadnih sankcija, Njemačka je imala koristi od relativno jeftinog uvoza ruskog dizela.

U Njemačkoj je potrošnja dizela veća nego potrošnja benzina, zbog činjenice da kamioni obično koriste dizel. Automobili sa benzinskim pogonom su češći među privatnim vozačima.

(b92)