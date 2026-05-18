Minić: Sačinjen paket mjera za pomoć privredi, 12 miliona KM za udžbenike

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas u Banjaluci da je u Srpskoj u prva tri mjeseca ove godine zabilježen blagi pad industrijske proizvodnje zbog ukupnih poremećaja na svjetskom tržištu, te da je radi toga sa poslodavcima sačinjen paket mjera za pomoć privredi.

"Vlada Republike Srpske je prije 15 dana sa poslodavcima sačinila paket mjera koji bi trebalo da bude prezentovan u četvrtak, 21. maja. Biće publikovano na koji način će se pomoći privredi, koja je pokretač svih aktivnosti", rekao je novinarima Minić.

On je istakao da je bitno da poslodavci imaju podršku Vlade Republike Srpske.

"Postoje određeni problemi kada je riječ o tržištu. Tu prije svega mislim na drvopreradu, te obućarsku proizvodnju i zato ćemo sve uraditi kako bi u ovim granama bile ispunjene zacrtane norme", dodao je Minić.

Minić: Besplatni udžbenici dokaz da brinemo o najmlađim

Minić je rekao danas da će Vlada ove godine izdvojiti 12 miliona KM za udžbenike za sve osnovce u Srpskoj, zajedno sa lokalnim zajednicama.

"Želimo na taj način da učestvujemo ne samo u kućnim budžetima, već da pokažemo brigu za najmlađi naraštaj", rekao je Minić novinarima u Banjaluci, gdje je posjetio štampariju "Službenog glasnika Republike Srpske".

Minić u posjeti Službenom glasniku

Minić je rekao da je važno da se obezbijedi dovoljan broj udžbenika u novoj školskoj godini, te naglasio da Zavod za udžbenike i nastavna sredstva organizuje "krovni dio" projekta da najmlađim budu obezbijeđeni udžbenici.

"I `Službeni glasnik` učestvuje u tome sa još nekim privatnim štamparijama jer je neophodno odštampati ogroman broj udžbenika i nastavnih sredstava", rekao je Minić.

Minić je naveo da "Službeni glasnik" štampa i dokumenta na kojima jedinice lokalne samouprave, obrazovne ustanove i drugi ispunjavaju određene podatke, te štampa javne isprave-izvid iz matične knjige rođenih i umrlih, svjedočanstva, diplome.

"`Službeni glasnik Srpske` ima kapacitet i ovo je najveća javna štamparija u Republici Srpskoj i sigurno je i da sa ovakvom tehnologijom može odgovoriti potrebama i zadacima. Štamparija posjeduje i hologramsku mašinu, i iako je starija, jedna je od najboljih u BiH kada je u pitanju ova vrsta štampe", rekao je on.

Minić je istakao da "Službeni glasnik" funkcioniše kako treba i da je završna faza u administrativnom dijelu svih zakonodavnih rješenja u Republici Srpskoj.

"Kada napravimo prijedlog ili nacrt odluke i donesemo je u Narodnoj skupštini Srpske, ukazom predsjednika `Službeni glasnik` to objavljuje", naveo je Minić, a prenosi Srna.