Dodik putuje u Moskvu: Učestvuje na Međunarodnom forumu o bezbjednosti

18.05.2026 12:02

Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Foto: ATV

U Moskvi će od 26. do 28. maja biti organizovan prvi Međunarodni forum o bezbjednosti koji će okupiti strane delegacije i ključne ruske zainteresovane strane, na kojem bi trebalo da učestvuje i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, objavio je ruski Savjet bezbjednosti.

Na Forumu, čiji je glavni organizator sekretar Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije Sergej Šojgu, učesnici će biti predstavnici iz više oblasti od obavještajnih službi, pa do Rossotrudničestva, agencije kulture koja otvara ruske kulturne centre u inostranstvu.

Program počinje u utorak, 26. maja, konferencijom "Suprotstavljanje neokolonijalizmu kao prioritet za obezbjeđivanje zemalja globalne većine" koja je zakazana u 9.00 časova po moskovskom vremenu, odnosno u 10.00 časova po srednjoevropskom.

U okviru Foruma predviđeno je da bude održan 14. međunarodni sastanak zvaničnika odgovornih za bezbjednosna pitanja, niz tematskih sesija, naučne konferencije, okrugli stolovi, brifinzi, prezentacije, bilateralni i multilateralni sastanci, te izložbe o specifičnim oblastima rada relevantnih ruskih agencija i organizacija.

Više od 180 delegacija iz stranih država i međunarodnih organizacija pozvano je da učestvuje na Forumu.

Očekuje se prisustvo savjetnika za nacionalnu bezbjednost šefova država, šefova agencija za sprovođenje zakona i specijalnih službi, te zvaničnika međunarodnih organizacija.

Na Forumu će učestvovati i ambasadori brojnih država, predstavnici naučne zajednice i stručnjaci za bezbjednost, prenosi Srna.

