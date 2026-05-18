Dodik: BiH je propala, mrtvaca ne možete da oživite

Predsjednik SNSD Milorad Dodik rekao je da da je BiH propala i da neće da se bori za bajke i za lešinu, te da je ovo kompleksnija borba za slobodu nego u vrijeme rata.

Dodik je istakao da srpski narod ništa ne dobija od BiH, ma kakva ona bila, izuzev ugrožavanja vlastite slobode, nametnutog jarma i procedura koje je zaustavljaju.

"Mi smo zapali u potpuni civilizacijski nesporazum sa Bošnjacima. Odavno smo u političkom nesporazumu. BiH je propala, a mrtvaca ne možete da oživite", izjavio je Dodik.

On je naglasio da neće da se bori za bajke, za lešinu.

"Mi nećemo njihovu Bosnu, a oni nas onda proglašavaju lošim momcima, i to im je do sada prolazilo, ali se to, eto, malo promijenilo. Nije u potpunosti, ali jeste pomalo lakše", ukazao je Dodik.

Dodik je potvrdio da su rječnik i djelovanje političkog Sarajeva ostali u kasnim devedesetim i dodao da sećijaške politike nikome ne koriste.

"Uzalud su se bavili politikom, pokazuju vrhunsko nerazumijevanje procesa. Ako Tramp i Putin komuniciraju redovno, a vidimo i susret dva predsjednika u Kini, koji bi mogao biti sastanak vijeka, jer sudeći po porukama koje lideri Amerike i Kine šalju, ima razloga da vjerujemo i da se nadamo u stabilizaciju na globalnom nivou", naglasio je Dodik.

On je ukazao da je to nešto sasvim drugačije u odnosu na situaciju od prije tri godine, kada te komunikacije nije bilo.

"Koliko onda ima smisla bazirati politiku na frazama o nama kao `ruskim podmornicama`?", upitao je Dodik.

On je naveo da Sarajevo koči i sabotira institucije Republike Srpske u izgradnji gasovoda, hidrocentrale "Buk Bijela", aerodroma u Trebinju.

"Sve je to moglo biti davno izgrađeno, a i danas čeka, dok mi apsolutno nijedan projekat u FBiH ne želimo da zaustavimo. Mi ostajemo čvrsto opredijeljeni za naš gasovod ka Srbiji i saradnju sa ruskim partnerima, mada smo ponudili i Amerikancima neku vrstu saradnje", rekao je Dodik za "Politiku".

On je upitao zar nije logičnije i ekonomičnije da gas iz Hrvatske uđe kod Broda pa da se pruži prema Sarajevu.

Dodik je rekao da je, međutim, u Sarajevu nemoguće postići bilo kakav dogovor, da su stotine pokušaja ostale bez rezultata i da je razgovarao i sa Alijom Izetbegovićem, Sulejmanom Tihićem i Bakirom Izetbegovićem.

"Možda ima i zabludnih Srba koji svoju spremnost na sarajevske politike pravdaju navodnom nužnošću saradnje radi tobož boljeg života. Ali svi treba da znamo da iza nas treba da živi srpski narod na ovim prostorima. Ako ne definišemo svoju poziciju u narednih 10 godina, nećemo uspjeti", ukazao je Dodik.

On je naglasio da pri tome misli na vraćanje na dejtonsku BiH i poništavanje svega što je urađeno.

"Vjerujem da Bošnjaci na to neće pristati, pa će izgubiti sve. U Sarajevu misle da nešto odlučuju, mi ih puštamo i svaki njihov potez uzimamo kao novu ciglu u postavljanju Srpske na pijedestal slobode. Samo neka nastave. Svjesni smo da je ovo kompleksnija borba za slobodu nego u vrijeme rata", rekao je Dodik.

On je dodao da je razlog za to, između ostalog i postojanje dvije vrste pete kolone, čega nije bilo u ratu.

"Ako nemamo cilj, a to je status, onda ništa nemamo i samo činimo uslugu Bošnjacima, koji će se sada malo smiriti, čekajući neke nove zabludne administracije u Briselu ili Vašingtonu", rekao je Dodik, prenosi Srna.