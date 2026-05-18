"Dodatno ojačati odnose sa novom administracijom SAD-a"

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da Republika Srpska mora gledati kako da dodatno ojača odnose sa novom administracijom SAD koja ima drugačiji način posmatranja svijeta i nisu globalisti, već realisti.

"Naši ljudi su neprestano na letovima preko Atlantika. Bio sam prije nekoliko dana u Čikagu, potom u Moskvi, sada ponovo idem u Rusiju, pa u jednu evropsku zemlju", rekao je Dodik.

On je podsjetio da je predsjednik SAD Donald Tramp u prvim koracima najavio da neće da gradi države i nacije, otkazao USAID i Soroša.

"Dok smo mi to podržavali, u Sarajevu su agitovali za Kamalu Haris, kao i sam Kristijan Šmit. Kada smo jednom od pet najmoćnijih ljudi u SAD u 10 minuta predstavili našu situaciju pitao nas je kako smo ostali normalni. To u prethodnim administracijama nismo mogli ni da sanjamo", rekao je Dodik za "Politiku", a prenosi Srna.

Na konstataciju da je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović zvaničnik koji posebno često boravi u SAD i pitanje šta se dogovara sa Vašingtonom, Dodik je rekao da postoje i posjete koje javnost ne isprati.

"Pokušaćemo još ponešto da uradimo. Mi se bavimo poslovima Republike Srpske, mnogo toga je vezano za njen međunarodni status. Pokušavamo da izgradimo poziciju – postoje dobici, ali i neki gubici, kao što je ishod vezan za našeg prijatelja Viktora Orbana, što nas je pogodilo. Krajem godine Srpska šalje svog ambasadora u UN. Sasvim lijepu uvertiru nam je napravio Zlatko Lagumdžija, ponašajući se mimo svih stavova BiH", naglasio je Dodik.

U osvrtu na ocjenu Stejt departmenta da najava o povlačenju Kristijana Šmita "dolazi u pravom trenutku" dok on /Šmit/ najavljuje odluku o imovini do kraja godine, Dodik je rekao da je moguće da neki sebi i dalje daju na važnosti, ali da je važno znati da državna imovina ne postoji.

"To je riješeno u Dejtonskom sporazumu – imovina pripada entitetima. Nećemo biti podstanari u Republici Srpskoj, niti će uspjeti išta da urade. Ako krenu tim putem, zalagaću se da naš parlament donese odluku o samostalnosti Republike Srpske. Svaka zemlja bi postupila isto ako joj se atakuje na Ustav i međunarodno garantovanu autonomiju", zaključio je Dodik.