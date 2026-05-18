Logo
Large banner

"Dodatno ojačati odnose sa novom administracijom SAD-a"

Autor:

ATV
18.05.2026 09:25

Komentari:

1
Бијела кућа, предсједничка резиденција у Америци
Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da Republika Srpska mora gledati kako da dodatno ojača odnose sa novom administracijom SAD koja ima drugačiji način posmatranja svijeta i nisu globalisti, već realisti.

"Naši ljudi su neprestano na letovima preko Atlantika. Bio sam prije nekoliko dana u Čikagu, potom u Moskvi, sada ponovo idem u Rusiju, pa u jednu evropsku zemlju", rekao je Dodik.

On je podsjetio da je predsjednik SAD Donald Tramp u prvim koracima najavio da neće da gradi države i nacije, otkazao USAID i Soroša.

"Dok smo mi to podržavali, u Sarajevu su agitovali za Kamalu Haris, kao i sam Kristijan Šmit. Kada smo jednom od pet najmoćnijih ljudi u SAD u 10 minuta predstavili našu situaciju pitao nas je kako smo ostali normalni. To u prethodnim administracijama nismo mogli ni da sanjamo", rekao je Dodik za "Politiku", a prenosi Srna.

Na konstataciju da je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović zvaničnik koji posebno često boravi u SAD i pitanje šta se dogovara sa Vašingtonom, Dodik je rekao da postoje i posjete koje javnost ne isprati.

"Pokušaćemo još ponešto da uradimo. Mi se bavimo poslovima Republike Srpske, mnogo toga je vezano za njen međunarodni status. Pokušavamo da izgradimo poziciju – postoje dobici, ali i neki gubici, kao što je ishod vezan za našeg prijatelja Viktora Orbana, što nas je pogodilo. Krajem godine Srpska šalje svog ambasadora u UN. Sasvim lijepu uvertiru nam je napravio Zlatko Lagumdžija, ponašajući se mimo svih stavova BiH", naglasio je Dodik.

U osvrtu na ocjenu Stejt departmenta da najava o povlačenju Kristijana Šmita "dolazi u pravom trenutku" dok on /Šmit/ najavljuje odluku o imovini do kraja godine, Dodik je rekao da je moguće da neki sebi i dalje daju na važnosti, ali da je važno znati da državna imovina ne postoji.

"To je riješeno u Dejtonskom sporazumu – imovina pripada entitetima. Nećemo biti podstanari u Republici Srpskoj, niti će uspjeti išta da urade. Ako krenu tim putem, zalagaću se da naš parlament donese odluku o samostalnosti Republike Srpske. Svaka zemlja bi postupila isto ako joj se atakuje na Ustav i međunarodno garantovanu autonomiju", zaključio je Dodik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Amerika

Donald Tramp

Republika Srpska

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци.

Republika Srpska

Dodik: BiH je propala, mrtvaca ne možete da oživite

5 h

7
У Српској рођено 12 беба

Republika Srpska

U Srpskoj rođeno 12 beba

5 h

0
Бензинска пумпа

Republika Srpska

Republika Srpska ima najnižu cijenu goriva u regionu

18 h

19
Ново правило за упис у средње школе у Републици Српској

Republika Srpska

Novo pravilo za upis u srednje škole u Republici Srpskoj

1 d

1

  • Najnovije

13

58

Lipovcu šest godina zatvora, optuženom nastavniku i ostalima sudiće se ponovo!

13

56

Upozorenje: Nafte ima za još nekoliko sedmica

13

55

Pala proizvodnja vegetarijanskih zamjenskih proizvoda

13

55

Hoće da zabrane kineske automobile, a sami koriste djelove iz Kine

13

45

Tajna pjesme iz serije "Sivi dom" zbog koje i danas svi plaču

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner