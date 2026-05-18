Sjednica Narodne skupštine 19. maja

18.05.2026 11:36

Народна скупштина Републике Српске
Foto: ATV

Na sutrašnjoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske u Banjaluci poslanici bi po hitnom postupku trebalo da razmatraju i Prijedlog zakona o gradu Foča, kojim se uređuju područje, nadležnosti, organi i finansiranje ove lokalne zajednice.

U materijalima dostavljenim Skupštini navodi se da su ispunjeni propisani uslovi za promjenu statusa opštine Foča u grad, a parlamentu je dostavljen i detaljan elaborat o opravdanosti zahtjeva za sticanje statusa grada, uz informacije da Foča predstavlja jedinstvenu geografsku, socijalnu, ekonomsku, istorijsku i teritorijalnu cjelinu sa odgovarajućim nivoom razvoja.

U skladu sa odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi, opština može dobiti status grada i ako je stopa zaposlenosti na području te lokalne zajednice iznad republičkog prosjeka - ili ako ima najmanje deset godina pet studijskih programa u smislu zakona kojim se uređuje visoko obrazovanje, više od 2.000 studenata na ovim programima i bogato kulturno-istorijsko nasljeđe.

Na području Foče djeluju Medicinski fakultet u sastavu Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravoslavni bogoslovski fakultet "Sveti Vasilije Ostroški".

Uz bogato kulturno-istorijsko nasljeđe, tamo su i brojni prirodni i kulturni lokaliteti koji predstavljaju znatne resurse i osnovu za razvoj turizma, privrede i ukupnog društvenog razvoja.

Posebno se izdvaja Nacionalni park "Sutjeska" - najveći i najstariji nacionalni park u BiH.

Na predloženom dnevnom redu od 28 tačaka je i Prijedlog zakona o izmjenama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske po hitnom postupku.

Po hitnom postupku biće razmatran i Prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad i auto-puta Glamočani-Banjaluka–Mliništa, kao i izbor predsjednika i sudije Ustavnog suda Republike Srpske na prijedlog predsjednika Republike.

Na sjednici bi trebalo da bude razmatran i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima - po hitnom postupku.

Po hitnoj proceduri trebalo bi da budu razmatrani i Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o električnoj energiji, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gasu.

Pred poslanicima je i razmatranje Izvještaja o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za 2025. godinu.

Početak sjednice zakazan je u 10.00 časova.

