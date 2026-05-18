Dubai će Budućnost dočekati u Zenici

18.05.2026 13:03

Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

Košarkaši Dubaija će posle svih peripetija i saopštenja, dočekati Budućnost u Zenici.

Prvi meč polufinalne serije ABA lige je na programu 21. maja od 18 časova.

Drugi meč će se igrati u Podgorici, a potencijalna majstorica ponovo u Zenici. To je odlučeno poslije današnjeg sastanka ABA lige.

Imao je Dubai želju da se vrati u svoju Koka Kola arenu poslije prolaska u polufinale ABA lige, ali nije to odmah naišlo na obostrano odobrenje.

Razlog je nestabilna situacija na Bliskom istoku, a Dubai će, ukoliko izbori finale, opet probati da kao domaćin dočeka rivala u UAE.

(b92)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

