Dubai će Budućnost dočekati u Zenici

Košarkaši Dubaija će posle svih peripetija i saopštenja, dočekati Budućnost u Zenici.

Prvi meč polufinalne serije ABA lige je na programu 21. maja od 18 časova.

Drugi meč će se igrati u Podgorici, a potencijalna majstorica ponovo u Zenici. To je odlučeno poslije današnjeg sastanka ABA lige.

Imao je Dubai želju da se vrati u svoju Koka Kola arenu poslije prolaska u polufinale ABA lige, ali nije to odmah naišlo na obostrano odobrenje.

Razlog je nestabilna situacija na Bliskom istoku, a Dubai će, ukoliko izbori finale, opet probati da kao domaćin dočeka rivala u UAE.

