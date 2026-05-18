Dubai će Budućnost dočekati u Zenici

Autor:ATV
Komentari:0
Košarkaši Dubaija će posle svih peripetija i saopštenja, dočekati Budućnost u Zenici.
Prvi meč polufinalne serije ABA lige je na programu 21. maja od 18 časova.
Drugi meč će se igrati u Podgorici, a potencijalna majstorica ponovo u Zenici. To je odlučeno poslije današnjeg sastanka ABA lige.
Imao je Dubai želju da se vrati u svoju Koka Kola arenu poslije prolaska u polufinale ABA lige, ali nije to odmah naišlo na obostrano odobrenje.
Razlog je nestabilna situacija na Bliskom istoku, a Dubai će, ukoliko izbori finale, opet probati da kao domaćin dočeka rivala u UAE.
(b92)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Savjeti
1 h0
Republika Srpska
1 h2
Region
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Najnovije
13
58
13
56
13
55
13
55
13
45
Trenutno na programu