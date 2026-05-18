Osumnjičen da je ukrao stoku vrijednu oko 20.000 KM

Pripadnici Policijske uprave Trebinje podnijeli su Okružnom javnom tužilaštvu u tom gradu izvještaj protiv lica čiji su inicijali M.Đ, koje je osumnjičeno da je ukralo krupnu stoku ukupne vrijednosti oko 20.000 KM.

Iz trebinjske Policijske uprave su naveli da se osumnjičeno lice tereti da je stoku kralo od oktobra do decembra prošle godine.

Nadležno tužilaštvo preduzeće dalje mjere i radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti ovog slučaja protiv osumnjičenog za krivično djelo krađa.