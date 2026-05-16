Teheran najavio novi mehanizam kontrole prolaza kroz Hormuz uz naplatu usluga

16.05.2026 14:27

Танкери за нафту усидрени су у Ормуском мореузу код Бандар Абаса, Иран, субота, 2. мај 2026.
Predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta Ebrahim Azizi najavio je da je pripremljen novi mehanizam za upravljanje pomorskim saobraćajem kroz Hormuški moreuz, koji bi uskoro trebao biti zvanično predstavljen.

Prema njegovim riječima, riječ je o novom aranžmanu koji bi regulisao prolazak brodova kroz jedan od najvažnijih svjetskih morskih pravaca.

Azizi je dodao da bi od tog sistema korist imali isključivo komercijalni brodovi i strane koje sarađuju s Iranom, uz napomenu da će se u okviru mehanizma naplaćivati naknade za specijalizirane usluge.

Detalji o načinu primjene, visini taksi i početku provođenja mjera još uvijek nisu objavljeni.

Hormuški moreuz predstavlja jedan od ključnih strateških prolaza za međunarodnu trgovinu i transport energenata, zbog čega ova najava iz Teherana može imati šire regionalne i globalne posljedice.

Prema podacima Međunarodne pomorske organizacije Ujedinjenih nacija, zbog iranske blokade Hormuškog moreuza, uvedene na početku rata sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom krajem februara, u Persijskom zaljevu je ostalo zarobljeno oko 1.500 brodova i oko 20.000 članova posade.

Generalni sekretar Međunarodne pomorske organizacije UN-a Arsenio Dominguez (Arsenio Domingez) rekao je na Pomorskoj konvenciji Amerike u Panami da se radi o ozbiljnoj krizi za globalni pomorski saobraćaj.

Hormuški moreuz jedan je od najvažnijih svjetskih pravaca za snabdijevanje naftom i gasom, a više od 80 posto ukupne svjetske robe prevozi se morskim putem.

