Ubica pušten na uslovnu slobodu pa ubrzo ubio djevojčicu, otac očajan: "Zaklao mi je dijete"

16.05.2026 11:36

Убица пуштен на условну слободу па убрзо убио дјевојчицу, отац очајан: "Заклао ми је дијете"
Da li je ova smrt mogla biti spriječena? Muškarac koji je ranije već počinio ubistvo trebalo je da odsluži kaznu od 20 godina zatvora. Međutim, rumunski pravosudni sistem ga je pustio na uslovnu slobodu ranije, što se kasnije pokazalo kao kobna odluka, piše Bild.

Osuđeni kriminalac, pušten nakon gotovo 17 godina provedenih u zatvoru, ubio je 18-godišnju učenicu Alisiju I. tokom njene stručne prakse na jednoj farmi. Njeno tijelo pronađeno je u polju uljane repice, na mjestu gdje se ranije tog dana fotografisala.

Sud procijenio da nije opasan

Slučaj je izazvao šok u Rumunija i otvorio pitanja o odluci suda da ga pusti na slobodu. Počinilac, Bone J., prema presudi je trebalo da ostane u zatvoru do aprila naredne godine, nakon što je 2008. godine sjekirom usmrtio jednog muškarca. Sud je u proljeće 2025. godine procijenio da više nije opasan, ali se ispostavilo da je ta procjena bila pogrešna.

Alisija je bila na stručnoj praksi kod poljoprivrednika u selu Parhida, naselju od oko 500 stanovnika na sjeverozapadu Rumunija, gdje je, između ostalog, čuvala koze. Isti poslodavac kod kojeg je radila bio je i Bone J., koji je nakon izlaska iz zatvora obavljao povremene poslove.

Nakon ubistva se sakrio u polju

Prema navodima istrage, on je 18-godišnjakinju odvukao u polje uljane repice i usmrtio je nožem. Njen otac Žolt I. je na lokalnoj televiziji rekao: „Zaklao mi je dijete. Nisu mogli da spasu moju kćerku.“

Nakon ubistva, počinilac se sakrio u polju. Policija ga je nekoliko sati kasnije locirala termovizijskom kamerom iz vazduha, gdje je pronađen skriven među usjevima.

U trenutku hapšenja na majici je imao krv. Na policijskom snimku priznao je da je djevojku više puta ubo džepnim nožem u vrat.

Prema obdukciji, žrtva se žestoko borila i pokušavala da se odbrani, grebala je i ugrizla napadača. Prvi nalazi istrage ukazuju da je motiv bila ljubomora, jer joj se Bone J. ranije više puta udvarao, što je ona odbijala, prenosi Avaz.

