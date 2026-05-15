Uhapšena još jedna osoba u sklopu ubistva Nešovića

ATV
15.05.2026 21:35

U nastavku akcije rasvjetljavanja okolnosti pod kojima je nestao A.N. 12. maja 2026. godine, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS uhapsili su D.S. (51) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo Pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.

Postoje osnovi sumnje da je D.S. pomogao S.V. i M.S. nakon događaja u restoranu na Senjaku tako što ih je odvezao do Jakova dok su bili u bjekstvu, gdje su kasnije i uhapšeni.

Prilikom hapšenja D.S. pronađene su lične isprave - pasoši S.V. i M.S. i 10.000 evra.

S.V. i M.S. su uhapšeni juče i određeno im je zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična djela Teško ubistvo u pokušaju, Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i Izazivanje opšte opasnosti.

D.S. je takođe određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden na saslušanje pred postupajućim javnim tužiocem VJT u Beogradu.

Podsjetimo, S. V. i M. S. su juče prvi uhapšeni zbog sumnje da su izvršili krivična djela teško ubistvo u pokušaju, nedozvoljeno nošenje oružja i izazivanje opšte opasnosti. Među osam osoba koja su juče uhapšena, od ukupno deset, našla se i D.V, supruga osumnjičenog S.V, jer se sumnja da je D.V. donijela iz "šteka" pištolj kojim je S.V. izvršio krivično djelo.

