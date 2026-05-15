12 godina od dobojske katastrofe: 11 ruža za 11 stradalih

Prije 12 godina Doboj su zadesile stravične poplave u kojima je život izgubilo 11 osoba. U znak sjećanja danas je u Doboju sa Gradskog mosta spušteno 11 ruža u rijeku Bosnu.

U Doboju su 15. maja 2014. godine stradali Slavko Đurić, Milenko Blagojević, Božica Petković, Milada Ranković, Rado Čupeljić, Ratomir Narić, Dragica Savković, Marko Čakarević, Željko i Marija Jeleč i Bahrija Skula.

Ruže su u rijeku Bosnu spustile delegacije Skupštine grada i Gradske uprave

Jugoslav Stevanović, načelnik Službe za civilnu zaštitu Doboj kaže da je u proteklih 12 godina učinjeno mnogo toga kako bi se grad osigurao.

"Nakon poplava 2014. sagledano je stanje koje su bile najkritičnije tačke i gdje se Bosna prelivala u Doboj i koje su bile slabosti u sistemu zaštite i spasavanja. Uređeno je na najnižoj tački grada Doboja u naselju Bare jedan nasip zemljani visine 3 do 4 metra, širine nekih 4-5 metara. Ispravljeno je korito rijeke Bosne u naselju Bare gdje je dolazilo do uspora i takođe je zakamenjen dio tog korita gdje je Bosna dobila ubrzanje tako da ne dolazi prilikom sljedećih povišenih vodostaja do zaustavljanja vode na tim dijelovima i dizanja nivoa prema gradu", kaže Stevanović.

Na dijelu magistralnog puta M17 u kojem je Bosna prelazila i ulazila u naselje Usora, urađen je zaštitni zid visine jedan metar.

"Jedna od kritičnih tačaka bio nam je potok Liješanj, glavni oborinski potok grada Doboja gdje je zakamenjeno dno potoka, podignut je betonski zid i urađen je nasip duž kanala. Nakon tih poplava, bilo je kiša ali nije bilo problema", ističe Stevanović.

Kada su urađene te kritične tačke, krenulo se u zaštitu od oborinskih voda.

"Urađeni su ozbiljni sistemi za odvodnju oborinskih voda. Cijevi promjera Fi 1300 i kolektori za prepumpavanje tih oborinskih voda".

Urađeni su oborinski kanali i u prigradskim kanalima, a planirana je izgradnja i kanala obodom naselja Usora pored kasarne Vojvoda Radomir Putnik.