Drama na suđenju Zoranu Marjanoviću

Sudski vještak za telekomunikacije Dragomir Vasiljević i stručnjak za informacione tehnologije Bojan Komarica, danas su pred Višim sudom u Beogradu dali potpuno suprotna mišljenja o tome da li je Zoran Marjanović 2. aprila 2016. u vrijeme kada je prema optužnici ubijena njegova supruga, pjevačica Granda Jelena Marjanović ugasio svoj telefon ili ne.

Vasiljević, koji je svjedočio i tokom prvog postupka protiv Zorana Marjanovića, ostao je pri svom mišljenju da je njegov telefon “bio nevidljiv 26 minuta”. Njegov kolega Komarica, inače stručni savjetnik odbrane, međutim, naveo je da je Vasiljević više puta mijenjao svoj stav i mišljenje o tome šta se dogodilo sa telefonom Zorana Marjanovića i da on potpuno suprotno, smatra da je telefon bio uključen “jer nema nijednog parametra koji govori da je bio isključen”.

– Upoznat sam sa vještačenjem i hoću da se izjasnim hronološki kroz čitav predmet. U prvobitnom vještačenju Vasiljević je kategorično tvrdio da je telefon Zorana Marjanovića bio nedostupan, a onda je kasnije govorio da je možda telefon bio u avio režimu, u aluminijskoj foliji ili da je bila izvađena baterija, što kod tog modela i nije moguće – osvrnuo se na različite nalaze kolege Komarica tvrdeći da se vještačenje Dragomira Vasiljevića kosi, odnosno da je u suprotnosti sa izvještajem telefonskog operatera koji su sačinila četiri stručnjaka i u kom se navodi da je “potrebno obezbijediti Marijanovićev telefon ili drugi uređaj ali istog modela za najbolje rezultate vještačenja”.

– Posmatrajući ponašanje tog telefona na terenu utvrdile bi se promjene u signalu i da li će u zadatim uslovima moći da se detektuje uređaj. Međutim, Vasiljević nije to uradio – izjavio je Komarica pred sudom navodeći da nije bilo teško da se Zoranov telefon preuzme iz depoa suda.

On je naveo da smatra da je Marjanovićev telefon bio sve vrijeme vidljiv na mreži jer nema nijednog parametra koji govori da je bio isključen. Međutim, njegov kolega, ostao je pri svom, potpuno suprotnom stavu:

– Marjanovićev telefon je bio nevidljiv 26 minuta. Meni mobilni uređaji nisu bili ni potrebni za veštačenje – bio je uporan Vasiljević, a odgovarajući na pitanja branilaca o tome zbog čega iz depoa suda nije uzeo Marjanovićev telefon i veštačio aparat koji je optuženi koristio u to vreme, odgovorio je da ga “nije poznavao i nije imao naredbu”.

Sudski vještak, koji je i ranije pred sudom tvrdio da je Zoran Marjanović telefon isključio od 16.38 do 17.04 sata, kada je prema optužnici Jelena ubijena, ponovo je danas šokirao prisutne u sudnici pričom o tome da su kriminalci “umotavali telefon u foliju od čokolade, da bi se prikrio signal”.

Pred sudom je govorio i o tome da je Zoran u to vrijeme imao najbolji mobilni telefon koji je koštao oko 120.000 dinara, dok je njegova ubijena supruga nosila model osrednjeg kvaliteta, čija je cijena bila 25 do 30.000 dinara, prenosi Kurir.