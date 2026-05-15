Smijenjen Veselin Milić: Oglasio se MUP Srbije

Ministarstvo unutrašnjih poslova obavještava javnost da pukovnik policije Veselin Milić više nije načelnik Policijske uprave za grad Beograd.

Do postavljenja novog načelnika Policijske uprave za grad Beograd, poslove rukovođenja obavljaće zamjenik načelnika ove uprave pukovnik policije Dejan Bojović, prenosi Telegraf. Podsjetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije uhapsili su načelnika Policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića, kojem je određeno zadržavanje do 48 časova.

