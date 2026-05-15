Aktiv penzionera GrO SNSD-a Banjaluka o pripremama za opšte izbore

15.05.2026 12:27

Предсједништво Актива пензионера Градског одбора СНСД-а Бањалука одржало је јуче састанак на којем је разговарано о предстојећим активностима у оквиру припрема за опште изборе.
Foto: Ustupljena fotografija

Predsjedništvo Aktiva penzionera Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka održalo je juče sastanak na kojem je razgovarano o predstojećim aktivnostima u okviru priprema za opšte izbore.

Poseban akcenat stavljen je na organizovanje i angažovanje članova aktiva na zborovima penzionera u mjesnim zajednicama, s ciljem jačanja komunikacije sa građanima i predstavljanja programskih aktivnosti.

Na sastanku je istaknuta važnost aktivnog učešća penzionera u predizbornim aktivnostima, kao i potreba za koordinisanim djelovanjem na terenu u narednom periodu.

