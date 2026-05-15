Logo
Large banner

Pomen na Brčanskoj malti: Učesnici komemorativnog skupa krenuli ka Tuzli

Autor:

ATV
15.05.2026 09:49

Komentari:

0
Из Бијељине су кренула четири аутобуса са учесницима комеморативног скупа који ће данас на Брчанској малти у Тузли присуствовати помену за 54 мучки убијена припадника ЈНА у нападу муслиманских паравојних снага док се војска према унапријед постигнутом договору мирно повлачила из тузланске касарне.
Foto: SRNA

Iz Bijeljine su krenula četiri autobusa sa učesnicima komemorativnog skupa koji će danas na Brčanskoj malti u Tuzli prisustvovati pomenu za 54 mučki ubijena pripadnika JNA u napadu muslimanskih paravojnih snaga dok se vojska prema unaprijed postignutom dogovoru mirno povlačila iz tuzlanske kasarne.

Počast ubijenim vojnicima JNA na mjestu njihovog stradanja odaće porodice žrtava, preživjeli iz Tuzlanske kolone, izaslanik predsjednika Republike Srpske Bojan Savić, izaslanik srpskog člana Predsjedništva BiH Boško Tomić, te ministri rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, saobraćaja i veza Zoran Stevanović, energetike i rudarstva Petar Đokić, finansija Zora Vidović i ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović, prenosi Srna.

Do međuentitetske granice učesnike će obezbjeđivati policija Republike Srpske, nakon čega će obezbjeđivanje preuzeti federalni MUP.

Muslimanske paravojne snage su 15. maja 1992. godine napale kolonu JNA u Tuzli koja je, na osnovu prethodno postignutog dogovora, trebalo da napusti tuzlansku kasarnu.

Кристијан Шмит

BiH

Arlaki: Šmit može biti procesuiran

U napadu je ubijeno 51 lice, još tri osobe kasnije su preminule od posljedica ranjavanja, dok je 78 lica ranjeno.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Tuzla

Bijeljina

Tuzlanska kolona

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Киша цеста

Društvo

AMS upozorio vozače

2 h

0
Замагљен прозор, због хладног времена на ком се виде капљице кише. У позадини се види застава Републике Српске.

Društvo

Danas kiša, pljuskovi i grmljavina

3 h

0
Беба спава замотана у декицу.

Društvo

Rode ne miruju: Srpska bogatija za 24 mala stanovnika

3 h

0
Вода ријека

Društvo

Sjećanje na stradale u majskim poplavama u Doboju

3 h

0

  • Najnovije

10

49

Vujić: Svim pravnim i diplomatskim sredstvima štitićemo ljudska prava generala Mladića

10

46

Više uhapšenih u Banjaluci: Zaplijenjeno 1,5 kilograma marihuane

10

42

Pet ronilaca iz Italije pogiulo tokom ekspedicije

10

31

Detalji teškog sudara autobusa i automobila: Povrijeđene dvije osobe

10

24

Muškarac u BiH uhapšen zbog dječije ponografije: Pronađeno više od 250 snimaka i fotografija

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner