Pomen na Brčanskoj malti: Učesnici komemorativnog skupa krenuli ka Tuzli

Iz Bijeljine su krenula četiri autobusa sa učesnicima komemorativnog skupa koji će danas na Brčanskoj malti u Tuzli prisustvovati pomenu za 54 mučki ubijena pripadnika JNA u napadu muslimanskih paravojnih snaga dok se vojska prema unaprijed postignutom dogovoru mirno povlačila iz tuzlanske kasarne.

Počast ubijenim vojnicima JNA na mjestu njihovog stradanja odaće porodice žrtava, preživjeli iz Tuzlanske kolone, izaslanik predsjednika Republike Srpske Bojan Savić, izaslanik srpskog člana Predsjedništva BiH Boško Tomić, te ministri rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, saobraćaja i veza Zoran Stevanović, energetike i rudarstva Petar Đokić, finansija Zora Vidović i ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović, prenosi Srna.

Do međuentitetske granice učesnike će obezbjeđivati policija Republike Srpske, nakon čega će obezbjeđivanje preuzeti federalni MUP.

Muslimanske paravojne snage su 15. maja 1992. godine napale kolonu JNA u Tuzli koja je, na osnovu prethodno postignutog dogovora, trebalo da napusti tuzlansku kasarnu.

U napadu je ubijeno 51 lice, još tri osobe kasnije su preminule od posljedica ranjavanja, dok je 78 lica ranjeno.