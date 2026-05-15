Rode ne miruju: Srpska bogatija za 24 mala stanovnika

Republika Srpska je u protekla 24 časa postala bogatija za 24 nova stanovnika, potvrđeno je iz porodilišta.

Najviše radosnih vijesti stiže iz Banjaluke, gdje je na svijet došlo čak deset beba.

Pozitivan trend zabilježen je i u ostalim gradovima, pa su tako u Bijeljini i Zvorniku rođene po tri bebe. Prijedor i Trebinje postali su bogatiji za po dva nova stanovnika, dok je po jedan porođaj zabilježen u Foči, Nevesinju, Gradišci i Doboju.

Ovi podaci još jednom potvrđuju vedar dan za domaća porodilišta, a srećnim roditeljima upućujemo iskrene čestitke na prinovama.