Logo
Large banner

Slavimo Svetog Atanasija Velikog: Zašto danas svi sudovi u kući moraju biti zatvoreni?

Autor:

ATV
15.05.2026 07:00

Komentari:

0
Славимо Светог Атанасија Великог: Зашто данас сви судови у кући морају бити затворени?
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici 15. maja slave Svetog Atanasija Velikog, najprogonjenijeg sveca u istoriji hrišćanstva.

Sveti Atanasije Veliki od ranog djetinjstva bio je posvećen vjeri. Kao đakon arhiepiskopa Aleksandra, učestvovao je na Prvom vaseljenskom saboru u Nikeji. Na ovom skupu svetitelj se proslavio svojom učenošću, blagočešćem i revnošću za pravoslavlje.

Ko je bio Sveti Atanasije Veliki?

Umnogome je doprinio suzbijanju arijanstva i utvrđivanju pravoslavlja. Vjeruje se da je rođen u Aleksandriji ili u obližnjem gradu Damanhuru u delti Nila, između 293. i 298. godine. Autor je „Simvola vjere”, koji je usvojen na Saboru. Nakon Aleksandrove smrti, Atanasije je izabran za arhiepiskopa aleksandrijskog.

Na arhiepiskopskom tronu proveo je više od 40 godina, a gotovo cijelog života bio je izložen progonima jeretika. Među vladarima, najviše su ga progonili carevi Konstancije, Julijan i Valens; među episkopima Jevsevije Nikomidijski sa svojim pristalicama, a među jereticima sam Arije i njegovi sljedbenici.

Bio je primoran da se od progonitelja skriva u bunaru, grobu, privatnim kućama i pustinjama. U dva navrata utočište je potražio u Rimu. Tek pred kraj života proživio je mirniji period kao dobri pastir svoga stada, koje ga je istinski ljubilo. Malo je svetitelja koji su bili tako bezobzirno klevetani i zločinački progonjeni, ali je njegova velika duša sve strpljivo podnijela radi ljubavi Hristove, izišavši kao pobjednik iz te duge i teške borbe. Za savjet, utjehu i moralnu podršku često se obraćao Svetom Antoniju, koga je poštovao kao duhovnog oca. Upokojio se 373. godine, a neposredno prije smrti za svog nasljednika rukopoložio je episkopa Petra.

Narodna vjerovanja i običaji

Na jugu Srbije i danas živi legenda o tome kako je đavo iskušavao Svetog Atanasija, prerušivši se u prelijepu djevojku koja ga je mamila da se odrekne Boga i pridruži joj se u obožavanju nečastivog. Sveti Atanasije je prozreo ovu prevaru i zamolio djevojku da mu pokaže đavolju moć tako što će uskočiti u mali ćup. Kada je to učinila, monah je odmah zatvorio posudu i bacio je u more. Legenda kaže da je ćup godinama plutao, sve dok ga nisu pronašli ribari i otvorili ga.

Prema starom vjerovanju, čim zagrmi, đavo pomisli da dolazi Sveti Atanasije. Uplašen, on odmah pokušava da se sakrije u posude. Zbog toga se smatra važnim da na današnji dan svi sudovi u kući budu čvrsto zatvoreni.

U pojedinim krajevima Svetog Atanasija slave vodeničari, vjerujući da tog dana đavoli vrebaju u virovima, zbog čega vodenice ne rade. Takođe, ovaj svetitelj je esnafska slava kovača. Vjerovalo se da je upravo on izumio kovanje gvožđa, pa zanatlije na ovaj dan odmaraju.

U prošlosti se vjerovalo da Sveti Atanasije štiti od „čume” (kuge) i drugih zaraznih bolesti. Zato su se u nekim mjestima mijesili posebni hljebčići koji su se dijelili djeci „za zdravlje”.

Molitva Svetom Atanasiju Velikom

Ova molitva se čita za duhovnu snagu, zaštitu od iskušenja i očuvanje prave vjere, budući da je Sveti Atanasije cijeli život posvetio odbrani hrišćanstva od jeresi.

„Sveti oče Atanasije, ti si bio nepokolebljivi stub pravoslavlja, božanskim dogmatima si utvrdio Crkvu Hristovu i jeresi odagnao. Izmoli od Gospoda Boga milost za nas grješne, da nas sačuva u pravoj vjeri i čistoti života. Pomozi nam svojim molitvama da pobijedimo sva iskušenja koja nas snalaze i da dostojno slavimo ime Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.”

(Informer)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

SPC

pravoslavlje

molitva

narodno vjerovanje

Pravoslavni kalendar

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

спавање сановник баба Ванга

Društvo

Baba Vangin sanovnik: Evo šta znači ukoliko sanjate ove stvari

8 h

0
Бивши дечко Јоване Јеремић грли атрактивну плавушу на концерту Весне Змијанац!

Scena

Bivši dečko Jovane Jeremić grli atraktivnu plavušu na koncertu Vesne Zmijanac!

8 h

0
Ухапшена три полицајца због нестанка Александра Нешовића Баје

Srbija

Uhapšena tri policajca zbog nestanka Aleksandra Nešovića Baje

8 h

0
Преглед зуба

Nauka i tehnologija

Tim naučnika otkrio da su neandertalci mogli da izvode stomatološke intervencije?

9 h

0

Više iz rubrike

спавање сановник баба Ванга

Društvo

Baba Vangin sanovnik: Evo šta znači ukoliko sanjate ove stvari

8 h

0
пијани срндаћ животиња

Društvo

Pijani srndaći prave probleme: Izdato hitno upozorenje za sve vozače

10 h

0
Икона Господа Исуса Христа на куполи у Цркви.

Društvo

Sutra morate da poklopite svo posuđe u kući: Slavimo veliki praznik uz ovaj strog običaj

10 h

0
Сфинга теорије завјере Египат пирамиде

Društvo

Šta se krije ispod Sfinge? Stari CIA dokument pokrenuo nove teorije

10 h

0

  • Najnovije

07

20

Sjećanje na stradale u majskim poplavama u Doboju

07

19

Pucnjava u Francuskoj: Došli na motoru i likvidirali tinejdžera

07

17

Sastanak Trampa i Sija u kompleksu rukovodstva KP Kine posljednjeg dana posjete

07

14

Dnevni horoskop za 15. maj: Šta nam zvijezde donose danas?

07

12

Obilježavanje 34 godine od zločina nad pripadnicima JNA u Tuzlanskoj koloni

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner