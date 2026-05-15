Obilježavanje 34 godine od zločina nad pripadnicima JNA u Tuzlanskoj koloni

U Tuzli i Bijeljini danas će biti obilježene 34 godine od zločina nad pripadnicima JNA u Tuzlanskoj koloni 1992. godine.
Muslimanske paravojne snage su 15. maja 1992. godine napale kolonu JNA u Tuzli koja je, na osnovu prethodno postignutog dogovora, trebalo da napusti tuzlansku kasarnu.
U napadu je ubijeno 51 lice, dok je 78 lica ranjeno. Još tri osobe kasnije su preminule od posljedica ranjavanja.
Obilježavanje će početi na Brčanskoj malti u Tuzli, mjestu gdje su stradali pripadnici JNA.
Predviđena je mirna šetnja i pomen. Parastos ubijenim vojnicima biće služen u Bijeljini, na groblju Pučile.
