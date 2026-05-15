Poznati svi finalisti Evrovizije

15.05.2026 07:01

Јонас Лов из Норвешке изводи пјесму „YA YA YA“ током другог полуфинала 70. такмичења за пјесму Евровизије у Бечу, Аустрија, у четвртак, 14. маја 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Martin Meissner

Drugo polufinale 70. izdanja Evrovizije 2026 održano je u dvorani "Wiener Stadthalle" u Beču. Učestvovalo je 15 država, a njih 10 izborilo je plasman u veliko finale.

Ukupno će 25 država nastupiti u finalu koje će biti održano u subotu, 16. maja: po deset iz prvog i drugog polufinala, „velika četvorka“ koju čine Francuska, Njemačka, Italija i Velika Britanija, kao i domaćin Austrija.

Iz drugog polufinala u finale su prošli: Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunija, Malta, Kipar, Albanija, Danska i Češka.

Iz prvog polufinala plasman su obezbijedile Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litvanija i Poljska.

Španija, Irska, Holandija, Slovenija i Island povukli su se sa Evrovizije u znak protesta jer su organizatori dozvolili učešće Izraela uprkos ratu u Gazi i optužbama za zločine nad Palestincima.

Ovogodišnje izdanje Evrovizije održava se pod sloganom „United by Music“ („Ujedinjeni muzikom“). Voditelji ceremonije bili su austrijska voditeljka i pjevačica Viktorija Svarovski i glumac Mihael Ostrovski.

Njih dvoje su u revijalnom dijelu drugog polufinala izveli hit „I'm So Excited“, a Ostrovski se na kraju nastupa našalio riječima: „I'm so exhausted“ („Tako sam iscrpljen“).

Prošlogodišnji pobjednik Evrovizije Džej Džej premijerno je izveo novu pjesmu „Unknown“.

Ljubitelji Evrovizije posebno se raduju finalu jer su povodom jubilarnog 70. izdanja najavljeni nastupi brojnih zvijezda koje su obilježile istoriju ovog takmičenja.

Među izvođačima koji će nastupiti su Ruslana, grupa Lordi, Aleksander Ribak, Verka Serdučka, Parov Stelar, Cezar Sampson, Go-Jo, Viki Leandros i drugi.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

