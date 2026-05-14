Vulić odbrusila Durakoviću: Šta se desilo u Varešu o čemu FBiH ćuti?

Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković kaže da ne bi bilo loše da Kristijan Šmit nametne zakon o tzv. državnoj imovini. Poslanik SNSD-a u PD PS BiH Sanja Vulić mu odgovara da Bošnjacima odgovara priča o imovini da bi prikrili silne probleme u FBiH. Da imovina pripada entitetima govori slučaj iz Vareša, ističe Vulić.

"Moram da podsjetim potpredsjednika Durakovića da je BiH državna zajednica sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda, a ne kao što on i njegovi mentori ističu da se radi o državi. O kakvom zakonu mi govorimo ne znam čemu ovo dodvoravanje Šmitu i ostalim koji pripadaju onom dijelu globalista koji su načinili sva zlodjela unazad nekoliko godina prvenstveno Republici Srpskoj, pa i BiH. Priča o imovini je skretanje pažnje sa svih problema koji su trenutno u FBiH. Bošnjački političari ne žele da govore o tramvajima, ubicama, tome da im je Šmit morao suspendovati ustav na jedan da bi imenovao "trojkine" ljude na rukovodeće pozicije i da bi Nermin Nikšić bio premijer", kaže Vulić.

Ona ističe da o tome u FBiH ne žele da govore, nego prizivaju Kristijana Šmita koji je u BiH došao bez relevantne rezolucije Savjeta bezbjednosti.

"Znam da gospodina Durakovića i ostale bošnjačke političare bole diskusije koje smo mogli da čujemo na sjednici Savjeta bezbjednosti. Ono što smo mogli da čujemo i od Kine, Rusije, SAD. Ono što vama posebno smeta je to što dolazi kraj protektoratu. Ne moramo mi pozivati nikakve Šmitovce da govore o imovini. Zato što je Dejton jasno definisao da imovina pripada entitetima. Došlo je vrijeme da ljudi koji su izabrani na izborima sjednu i dogovore neke stvari. Ono što pripada Srpskoj, pripada Srpskoj. Nas ne zanima šta pripada FBiH. Možemo govoriti o nekim objektima koji pripadaju zajedničkim institucijama, ali da govorimo o tzv. državnoj imovini, naravno mi o tome nećemo ni pričati niti od našeg stava odustati", rekla je Vulić.

Najbolje nam govori primjer iz Vareša gdje je zajedno Kristijan Šmit zajedno sa vašim drugarima Nikšićem i ostalim dao u koncesiju na 100 godina nepoznatoj firmi iz Engleske imovine Vareša. Kako je dao? Tako što ta imovina pripada FBiH i naravno da je dao što pripada FBiH. Vi to da bi zataškali pominjete priču oko podjele imovine. Imovina pripada entitetima i tačka.

Duraković: Ne bi bilo loše da Šmit nametne zakon

"Ako Šmit nije bio spreman ili nije mogao da privoli domaće političke lidere i one koji su trebali da donesu državni zakon o državnoj imovini, a to nisu učinili, jer očigledno kako sve strane prikazuju, cijena za takav kompromis je bila previsok za svakoga. Zato je možda i najbolje da neko neutralan donese odluku na možda nezadovoljstvo svih. Svi imamo zacementirane pozicije. Imate one koji tvrde da državna imovina isključivo BiH, a da niko ne spori entitetima da koriste tu imovinu. Očigledno da se oko toga nije moglo složiti, tako da bi možda najbolje bilo da on na svom odlasku donese jedan zakon koji bi prije svega bio baziran na samim presudama Suda BiH i donese rješenje koje ne bi možda bilo na zadovoljstvo svih, ali bi sigurno BiH i sve nas krenulo naprijed. Da gdje blokiramo zbog političkih pozicija država BiH stagnira na svom prije svega evropskom putu", kaže Duraković.