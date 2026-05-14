„Kristijan Šmit se neće tek tako olako izvući iz BiH“

Marija Milanović
14.05.2026 22:01

Кристијан Шмит у Бањалуци испред зграде ОХР-а, одмахнуо руком.
Foto: ATV/Branko Jović

Šta će biti sa odlukama Kristijana Šmita nakon njegovog odlaska? Da li će na kraju polagati račune građanima Republike Srpske - neka su od pitanja o kojima se žustro raspravljalo u emisiji „Bitno“.

Izjavu Sanje Vulić, šefa Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, da imovina pripada entitetima, Ćamil Duraković, potpredsjednik Republike Srpske je žustro negirao zbog čega su se sukobili. Sa Vulićevom se usaglasio i Marko Romić, asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci.

„Kristijan Šmit nije visoki predstavnik Svi akti koje je donio Kristijan Šmit nemaju pravnu valjanost. Državna imovina ne postoji. Taj koncept kao pravni ne postoji i Dejtonom je riješen. Dvadeset i nešto godina imovina pripada entitetima. Ovdje se radi o sukobu dejtonskog prava i dejtonske politike“, kazao je Romić.

Kako on kaže, Kristijan Šmit ne da ne može, on ne smje da zadire u pitanja koja izlaze izvan OHR-a.

Na pitanje imovine nadovezao se i poslanik Liste za pravdu i red Nenad Grković pitanjem: Kome pripadaju ambasade BiH u svijetu, Federaciji BiH ili Republici Srpskoj?

„One su zajednička svojina, poznata kao koncept u BiH te su svojevrstan kondominijum, odnosno svojina dva entiteta“, kazao je Romić.

Šta će se desiti sa odlukama koje je donio Kristijan Šmit?

„Neće tako olako otići iz BiH, a da za sobom ostavi tek tako ove škrabotine. Nije imao pravo iživljavanja nad našim narodom i legitimno izabranim predsjednikom. Naša borba tek predstoji. Kome je uplatio stotine miliona na nepostojeće račune? Ne mislite da će on kao građanin Njemačke tek tako da se izvuče. Bolje da povuče stvari koje je pisao, neće se tek tako olako izvući ni on ni oni koji su ga slijedili“, rekla je Vulićeva.

