Lukić: Nepuštanje Mladića na liječenje je nemilost i beščašće, odbrana neće odustati od zahtjeva da bude pušten

ATV
14.05.2026 20:31

Лукић: Непуштање Младића на лијечење је немилост и бешчашће, одбрана неће одустати од захтјева да буде пуштен

Advokat Branko Lukić izjavio je da je odluka haškog Mehanizma da odbije da pusti generala Ratka Mladića na liječenje u Srbiju prevazišla svako pravo i dostojanstvo, da im je krivo jer ne mogu da mu slome duh, ali da odbrana neće odustati da traži da on bude pušten.

"Nema ovde prava. To je jedna ljudska nemilost. Na sceni je beščašće. Pravni uslovi za prevremeno puštanje su ispunjeni, čim su medicinski ispunjeni. Ali, u tom sudu pravo nikada nije ni važilo. Sila i nepravda", rekao je Lukić, koji je član Mladićeve odbraneza Srnu.

Obrazloženje sudije Santane o nepuštanju generala Mladića je samo, kaže on, zamazivanje očiju, jer neće da postupe humano, a moraju nešto da napišu, a i to što je napisano je nevješto napisano.

"General Mladić je sačuvao duh, a to ne mogu da slome i to im je najviše krivo, što protiv njegovog duha nemaju otrov", istakao je on.

Lukić je rekao da su jedini koraci koje odbrana može preduzeti, da se podnese novi zahtjev, ali to ne može bez neke nove činjenice.

"Moraće neka nova činjenica da se pojavi, a to u njegovom zdravstvenom stanju neće biti teško. Jedino da im dosađujemo. Dok oni obelodane dokumentaciju, dok dozvole našim lekarima… to sve traje. Ali mi ne možemo da odustanemo. Kao što nismo odustali od odbrane, nećemo odustati ni od toga da ga puste da se leči kako treba da se leči", istakao je on.

Lukić je naveo da će odbrana da analizira odluku Mehanizma.

"Ako bi se pod istim ovim uslovima tražilo ponovo da Mladić bude pušten, oni bi to mogli da proglase kao zlonamerno, odnosno da se zlonamerno podnosi zahtev. Ako ga puste, kao generala Nebojšu Pavkovića, možda će da preživi koju sedmicu. Takvi su. Oni puštaju samo da ne bi morali da transportuju telo. Ali pitanje je da li će eventualno i tada", rekao je Lukić.

On je rekao da je ova odluka Mehanizma prevazišla svaku mjeru i svako dostojanstvo i da nema gore.

"Kao da se upinju da dokažu da mrze Srbe i da su antisrbi. Pa ne treba više, znamo, shvatili smo. Nema potrebe da nam to više dokazuju, ali oni imaju potrebu da nam dokazuju. Nisu ni sud, nisu ništa. Šta su oni?", upitao je Lukić.

On je ukazao na to da u zatvoru ne može biti adekvatnog liječenja, jer nije ni napravljeno da bude tako, a kamoli za čovjeka u takvom stanju.

Haški Mehanizam odbio je zahtjev odbrane da general Ratko Mladić bude pušten na liječenje u Srbiju, zbog teškog zdravstvenog stanja, uz obrazloženje da je njegovo stanje, iako je "u posljednjim fazama svog života", "loše zbog hroničnih bolesti", ali "drugačije u odnosu na neizlječive bolesti sa brzim napredovanjem".

U odluci se ponovo tvrdi da je general Mladić pod nadzorom "najboljih stručnjaka" i da "dobija svu neophodnu njegu".

