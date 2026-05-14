Pješačenjem i performansima Petrović prikriva nerad i nezakonite radnje

Ovih smo ga godina viđali svugdje, samo ne tamo gdje treba- na poslu i u poslu. Mimo uobičajenih sastanaka koji su davali mlake ili nikakve rezultate, rasplamsale retorike u Skupštini, Ljubiša Petrović najviše se borio na Fejsbuku i Instagramu.

Petrović je kao gradonačelnik donosio i potpisivao zaključke o isplati pomoći građanima u stanju socijalne potrebe, iako prethodno nisu sprovedene procedure koje su bile obavezne po važećim odlukama i propisima Grada Bijeljina.

Time su pojedinim građanima odobravani iznosi veći od 500 KM bez mišljenja i prijedloga komisije koja je trebalo da odlučuje o dodjeli pomoći. Tako su tokom godine pojedinačne isplate iznosile od 600 do čak 10.000 KM, stoji u izvještaju protiv gradonačelnika Bijeljine koji je dostavljen Okružnom tužilaštvu. Petrovića ovo ne brine mnogo, najavljuje i drugi „Marš ozdravljenja“- pješke do Banja Luke.

"Izgleda da je kucnuo čas, da Semberac, seljak i domaćin, ponovo razvije sklopljenu zastavu, nabavi nove i dobre cipele i nastavi tamo gdje je stao! Za pobjedu i velika djela mnogo više od novca potreban je neko ko ima srca, hrabrosti i ko zna da drži riječ! MARŠ ČASTI ZA OZDRAVLjENjE REPUBLIKE SRPSKE SE NASTAVLjA!" naveo je Ljubiša Petrović na svom Fejsbuk nalogu.

O ovom poduhvatu imaju šta da dodaju i građani. Od njegovog marša ništa ozdravilo nije, a rupe na ulicama su sve veće:

„Rupe su najveći problem, ja tu nisam, dolazim godišnje ali to osjetim najviše.“

„Nema ništa, on ide pješadije 20KM i vrati se nazadFali sve, treba da se poprave ovi putevi, ulice neasfaltirane i one što su asfaltirane, to je već propalo i treba da se popravi.“

„Nek ide opet, i nek se vrati pješke.“

„Nije to neko opravdanje idem ja u Banja Luku idem ovo ono, ja ne idem nigdje budem ovdje....Treba da radi ovdje i da obavlja poslove koji su mu u nadležnosti.

„Oslačilo mu se što je prošli put dobio 10 KM od neke žene, sramoti Bijeljinu, ko da je prosjak...Ima li od toga vajde? Nema nikakve.“

Višak vremena Petrović koristi za rekreaciju, nekad netrošenjem novca koji je namijenjen npr.za asfaltiranje, nekada za pješačenje, nekad na nezakonito realociranje sredstava, a ponajviše za pisanje na društvenim mrežama. Za pet godina kroz grad je prošlo toliko novca, a rupe na putu se nisu pomjerile.

„Najveći problem je putna infrastruktura, zaista ne možemo da vjerujemo da na budžet od 100 miliona koji je došao u ovoj godini i u prethodnim godinama je bio blizu 100 miliona, , otprilike oko pola milijarde maraka je ozdvojeno, da ne može da se riješi uže gradsko jezgro, da ne pričamo o putevima lokalnim koji su ... o pristupnim putevima ka samom gradu i problem je konsolidovani budžet kada vi pogledate da sredstva koja su planirana za sanaciju npr.udarnih asfaltnih rupa, nisu utrošena“, rekao je Aleksandar Ostojić, šef Kluba odbornika SNSD-a u Skupštini grada Bijeljina.

Prije tri godine iz Bijeljine zajedno sa svojim saradnicima krenuo je Petrović marš časti za ozdravljenje Republike Srpske prema Banjaluci. Danju pješačio, noću ga odvozio službeni automobil, da bi nakon 10 dana stigao u Banjaluku. I ove godine scenario je sličan, a po svemu sudeći i rezultat, a njega ćemo vidjeti 3.juna na Trgu Krajine kada je planirano da Petrović stigne.