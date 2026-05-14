Foča dodatno otvorila pukotine u SDS-u: Da li se Blanuša već "predaje“ Stanivukoviću?

14.05.2026 17:03

Sve otvorenije neslaganje unutar SDS-a oko kandidature Branka Blanuše pokazalo je da najveća opoziciona stranka ulazi u ozbiljnu političku krizu, a upravo je Foča dodatno ogolila duboke pod‌jele koje se više teško mogu sakriti.

Nakon što su iz fočanskog SDS-a stigle poruke koje mnogi tumače kao otvoreno guranje Draška Stanivukovića za zajedničkog kandidata opozicije, u vrhu stranke raste nervoza zbog pitanja koje sve glasnije postavljaju i sami članovi SDS-a – ima li SDS uopšte svog kandidata ili se već priprema teren za političku trgovinu?

Kako saznaje portal Princip njuz, dio funkcionera i članstva SDS-a u Foči već duže vrijeme zagovara priču da opozicija treba da stane iza Stanivukovića, bez obzira na formalnu kandidaturu Branka Blanuše. Upravo zbog toga u dijelu stranke raste sumnja da pojedini lokalni funkcioneri vode dvostruku političku igru – jednu prema članstvu SDS-a, a drugu prema opozicionim partnerima.

Posebno je zanimljivo što se cijela priča rasplamsala odmah nakon burne sjednice Glavnog odbora SDS-a, o kojoj je Nebojša Vukanović pisao gotovo kao o političkom rasulu, uz tvrdnje da unutar opozicije više niko nikome ne vjeruje i da se iza zatvorenih vrata vode potpuno drugačiji razgovori od onoga što se javno predstavlja.

Dodatnu težinu cijeloj priči dala je i izjava portparola SNSD-a Radovana Kovačevića, koji je direktno poručio da bi „prodaja odluke Glavnog odbora SDS-a o svom predsjedniku bila kraj SDS-a“.

Kovačević je podsjetio da je Glavni odbor SDS-a već donio odluku o kandidaturi predsjednika stranke, ali da se sada, uprkos tome, javno govori o pregovorima, kombinacijama i mogućem dogovoru sa Stanivukovićem.

„Ne mogu ni da zamislim da Glavni odbor SNSD-a donese odluku da je predsjednik SNSD-a kandidat za neku poziciju, a da se onda sa tim trguje i o tome pregovara. To bi bio kraj SNSD-a. A upravo to se dešava u SDS-u“, naveo je Kovačević.

Sagovornici Principa iz opozicionih krugova tvrde da upravo Foča postaje jedno od ključnih mjesta unutarstranačkog sukoba u SDS-u, jer se tamo sve otvorenije govori o potrebi „realnog dogovora opozicije“, što mnogi vide kao politički uvod u podršku Stanivukoviću.

Zato se sada sve češće postavlja pitanje – da li SDS zaista vodi svoju politiku ili dio stranke već priprema teren za kandidata druge partije?

A kada se nakon odluke Glavnog odbora otvore pregovori o tome da li kandidat uopšte ostaje kandidat, tada problem više nije samo politički. Tada je riječ o ozbiljnoj krizi autoriteta unutar same stranke.

Branko Blanuša

Draško Stanivuković

SDS

Pokret Sigurna Srpska

