Odbijen zahtjev da Mladić bude pušten iz Haga

Autor:ATV
Komentari:5
Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu odbio je da general Ratko Mladić pusti iz zatvora na liječenje u Srbiju zbog lošeg zdravstvenog stanja, potvrdio je njegov sin Darko Mladić.
"Haški tribunal je, po ko zna koji put, pokazao da se bavi politikom, a ne pravdom i pravom. Nažalost, odbijeni smo", rekao je Darko Mladić za Srnu.
Prema njegovim riječima, obrazloženje Mehanizma je da ima najbolje moguće doktore koji mu pružaju najbolju moguću njegu, a to su doktori koji su ga liječili od urinarnih infekcija nakon što je dobio moždani udar.
"To su doktori koji nisu uspjeli da detektuju moždani udar prije nego što je dobio i drugi moždani udar. Taj nivo cinizma je postao neverovatan u Haškom tribunaliu", reka je Darko Mladić.
General Ratko Mladić imao je 10. aprila moždani udar i teško zdravstveno stanje mu se dodatno pogoršalo, jer ima ozbiljne neurološke, kardiovaskularne i nefrološke probleme.
On je 2. maja bio prebačen iz pritvorske u civilnu bolnicu u Hagu zbog sumnje na moždani udar.
Budući da ljekari tada nisu potvrdili da je general pretrpio moždani udar, on je vraćen u pritvorsku bolnicu.
General Mladić se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je pod palijativnom njegom.
Mehanizam je više puta odbio zahtjev da bude pušten na privremenu slobodu na liječenje u Srbiju.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
3 h2
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
6 h6
Republika Srpska
6 h0
Najnovije
18
00
17
58
17
57
17
53
17
39
Trenutno na programu