Nešković potvrdio: Blanuša pokazao spremnost da prepusti kandidaturu

ATV
14.05.2026 09:58

9
Бранко Блануша и Драшко Станивуковић
Foto: ATV

Potpredsjednik SDS-a Želimir Nešković rekao je da se očigledno nešto dogodilo u toku prethodne večeri, te je Branko Blanuša pokazao spremnost da prepusti kandidaturu za predsjednika Republike Srpske.

Nešković je istakao da informacije koje su došle do njega "jasno govore da više funkcionera Srpske demokratske stranke žele da uđu u trku za predsjednika Srpske".

Prema njegovim riječima, Blanuša je do juče imao čvrst stav da je kandidat za predsjednika Republike Srpske, a nakon sinoćnje sjednice Glavnog odbora SDS-a taj stav više nije bio jasan.

Блануша и Станивуковић

Republika Srpska

SDS odbio poziv Stanivukovića, Blanuša kandidat: "Okupite se oko nas"

Komentarišući jučerašnju sjednicu Glavnog odbora SDS-a, Nešković je rekao da su članovi, na prijedlog predsjednika Blanuše, potvrdili ranije donesene odluke o kandidaturama za Opšte izbore, uključujući odluku Skupštine SDS-a da je Branko Blanuša kandidat za predsjednika Republike Srpske.

Na pitanje da li se Blanuša tokom sjednice izjašnjavao o kandidaturi, Nešković je odgovorio potvrdno - da jeste.

"Glasno je rekao da je kandidat i da će poštovati odluke SDS-a, odnosno da neće odustati", rekao je Nešković.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Želimir Nešković

Branko Blanuša

SDS

Kandidatura

Draško Stanivuković

Komentari (9)
