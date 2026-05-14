Nešković potvrdio: Blanuša pokazao spremnost da prepusti kandidaturu

Potpredsjednik SDS-a Želimir Nešković rekao je da se očigledno nešto dogodilo u toku prethodne večeri, te je Branko Blanuša pokazao spremnost da prepusti kandidaturu za predsjednika Republike Srpske.

Nešković je istakao da informacije koje su došle do njega "jasno govore da više funkcionera Srpske demokratske stranke žele da uđu u trku za predsjednika Srpske".

Prema njegovim riječima, Blanuša je do juče imao čvrst stav da je kandidat za predsjednika Republike Srpske, a nakon sinoćnje sjednice Glavnog odbora SDS-a taj stav više nije bio jasan.

Komentarišući jučerašnju sjednicu Glavnog odbora SDS-a, Nešković je rekao da su članovi, na prijedlog predsjednika Blanuše, potvrdili ranije donesene odluke o kandidaturama za Opšte izbore, uključujući odluku Skupštine SDS-a da je Branko Blanuša kandidat za predsjednika Republike Srpske.

Na pitanje da li se Blanuša tokom sjednice izjašnjavao o kandidaturi, Nešković je odgovorio potvrdno - da jeste.

"Glasno je rekao da je kandidat i da će poštovati odluke SDS-a, odnosno da neće odustati", rekao je Nešković.