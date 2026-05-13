Otvoren Međunarodni sajam privrede „Banja Luka ekspo 2026“

Delfin trgotrans d.o.o. je porodično preduzeće koje uspješno posluje od 1996. godine. Nikolina Tomašević zajedno sa ocem, koji je ratni vojni invalid pretvara komade drveta u proizvode visokog kvaliteta. Izazova, priča, nikada nije manjkalo. Ali ni volje za napretkom.

" I danas smo suočeni sa izazovima. 2014. nas je zadesila velika poplava i to smo prošli, proširili proizvodnju sad imamo i finalne proizvode proizvodimo višeslojne podove i parkete“, kazala je Nikolina Tomašević.

Investiciono razvojna banka je tradicionalno jedan od izlagača. U IRB-u kažu da se kreiraju novi proizvodi koji će biti velika podrška domaćoj privredi.

„Ono što će IRB početi aktivno da radi su IRB garancije kao podrška privredi. Bićemo najpovoljniji na tržištu i na usluzi domaćim privrednicima, oni već 1. juna mogu da se jave za taj novi proizvod“, rekao je Nedeljko Ćorić, direktor IRB-a.

„Banjaluka ekspo 2026“ je odlična prilika za povezivanje privrednika I pripreme za najveću specijalizovanu svjetsku izložbu EKSPO 2027.u Beogradu. Predsjednik Srpske i premijer vide u Banjaluka ekspu ozbiljnu šansu i priliku za više investicija, nova radna mjesta i planove.

„ Jaka ekonomija, jaka Republika Srpska i njene institucije. One imaju ključni i osnovni zadatak da stvore ambijent za privlačenje novih stranih investicija. To je neka naša druga zadaća koju moramo da uradimo“, rekao je Siniša Karan, predsjednik Republike Srpske.

“ Evo i sa ovog mjesta najavljujem jedan nacionalni plan koji će pokrivati ovu i naredne četiri godine , novu organizaciju Vlade Republike Srpske, određena ministarstva koja će se isključivo baviti privredom. Privreda predstavlja nešto što u svakoj državi zaslužuje mjesto u smislu organizacije posla, uticaja na sva privredna kretanja , punjenje budžeta , radna mjesta“, kazao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Banjaluka postaje sajamski centar, čime Republika Srpska dobija zapaženo mjesto na svjetskoj mapi sajmova, kaže Nenad Stevandić, predsjednik Narodne Skupštine. Ono što je vidljiv nedostatak, nažalost je manjak prostora za velike sajamske manifestacije u čemu je saglasan i gradonačelnik.