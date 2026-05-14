Iz Haga objasnili zašto nisu pustili Mladića na liječenje u Srbiju

Predsjednik Međunarodnog mehanizma za krivične sudove /MMKS/ Grasijela Gati Santana objasnila je odluku da odbije zahtjev za oslobađanje generala Ratka Mladića radi liječenja u Srbiji navodima da je "stanje Ratka Mladića loše zbog hroničnih bolesti", iako je priznala da je on "u posljednjim fazama svog života".

U odluci koju je potpisala Santana navodi se da je stanje generala Mladića "uglavnom zasnovano na hroničnim i višestrukim bolestima", a da su ranije odluke o oslobađanju iz humanitarnih razloga donošene "zbog naglog akutnog pogoršanja zdravstvenog stanja kod drugih osuđenika".

Santana tvrdi da je stanje generala Mladića "drugačije u odnosu na neizlječive bolesti sa brzim napredovanjem", te da se po tome razlikuje od slučaja general-pukovnika Nebojše Pavkovića, komandanta specijalnih snaga Službe državne bezbednosti SR Jugoslavije Franka Simatovića ili bivšeg šefa Kriznog štaba Srpske Autonomne Oblasti Krajina Radoslava Brđanina, piše Srna.

U odluci se ponovo tvrdi da je general Mladić pod nadzorom "najboljih stručnjaka" i da "dobija svu neophodnu njegu".

Stanje generala Mladića naglo se pogoršalo nakon dva moždana udara. Iako je tim odbrane u više navrata ukazivao na jako loše zdravstveno stanje generala, iz Mehanizma su se oglušili na sve njihove zahtjeve za oslobađanje iz humanitarnih razloga.

Osim toga, Mehanizam ne želi da konkretno odgovara na pitanja medija u vezi sa generalom Mladićem, uključujući brojne upite koje je poslala Srna.