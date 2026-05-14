Izbo roditelje nakon što je o tome "razmišljao dan ili dva", iako to "nije želio"?

Muškarac iz Minesota provešće više od decenije u zatvoru nakon što je izbo nožem svoje roditelje. Objašnjenje koje je dao policiji bilo je... nesvakidašnje!

Trevis Lester (40) izjasnio se krivim za pokušaj ubistva drugog stepena u aprilu, nekoliko mjeseci nakon što je napao roditelje u njihovoj kući kuhinjskim nožem. Lester je 8. maja osuđen na 11 godina zatvora, u koje mu se računa 245 dana provedenih u pritvoru.

Prema krivičnoj prijavi koju je pregledao portal LovandKrimi, napad se dogodio uveče 5. septembra 2025. godine. Policija je odgovorila na poziv hitnoj službi (911) koji je stigao oko 18 časova iz kuće u Čamplinu, Minesota.

Detalji napada

Dispečeri su prenijeli policajcima da su preko telefona čuli samo kako neko "pretura" po slušalici prije nego što su začuli povik "Ne!". Nakon tog poziva, komšija je pozvao 911 i prijavio da je u kući pronašao ženu "prekrivenu krvlju".

Kada je policija stigla na lice mjesta, prvo su pronašli Lesterovog oca kako stenje na terasi, držeći se za ogradu krvavim rukama. Rekao je policiji da je njegov sin izbo njega i njegovu suprugu, ali nije znao gdje se sin nalazi, kao ni gdje mu je žena. Otac, koji je imao višestruke ubodne rane i bio u stanju šoka, izjavio je da ih je sin napao dok je bio u "bijesu izazvanom narkoticima".

Prema navodima iz prijave, otac je imao ubodne rane na vratu, grudima, abdomenu i šaci.

Lesterova majka je na kraju pronađena u komšijinoj kući sa ubodnim ranama na vratu, grudima, abdomenu i rukama.

Oba roditelja su u kritičnom stanju prevezena u bolnicu. Uprkos težini povreda, oboje su preživjeli napad.

Hapšenje i priznanje

Policija je saznala da Lester vjerovatno vozi srebrni "Buk Lukren". Nakon što su locirali automobil, zaustavili su ga i unutra pronašli kuhinjski nož koji je odgovarao setu pronađenom u kući žrtava. Takođe, u držaču za čaše pronađena je tegla sa materijom za koju se vjeruje da je metamfetamin.

Lester je priznao da je izbo roditelje i rekao policiji da je o tome razmišljao "dan ili dva" prije nego što je izvršio napad. Dodao je i da "nije želio" da ih izbode.

Lester je bio optužen po dvije tačke za pokušaj ubistva drugog stepena, a krivicu je priznao 10. aprila.

(telegraf)