Od konfrontacije do saradnje: Šta su u Pekingu dogovorili predsjednici Kine i SAD?

Si Đinping i Donald Tramp poslije devet godina susreli su se ovaj put u Pekingu. Kineski predsjednik pozvao je Trampa da "zajedno grade svijetlu budućnost" i poručio da je oduvijek vjerovao da Kina i Sjedinjene Države imaju više zajedničkih interesa nego razlika.

Saglasili su se da su odnosi Kine i Amerike najvažniji bilateralni odnosi na svijetu. Tramp je Siju rekao da mu je čast da bude njegov prijatelj i da će odnosi njihove dvije zemlje biti bolji nego ikada ranije.

Umjesto srdačnog zagrljaja koji je svijet očekivao - suzdržano rukovanje. Tako je počela dvodnevna posjeta Donalda Trampa Pekingu. Moramo raditi kao partneri, a ne kao rivali, poručio je kineski predsjednik nakon dvosatnog bilateralnog sastanka sa američkim kolegom.

Si je poručio da su odnosi Kine i Sjedinjenih Američkih Država "najznačajniji na svijetu" i upozorio da dve strane ne smiju da ga "pokvare".

- Danas smo predsjednik Tramp i ja imali detaljne razgovore o odnosima Kine i SAD i međunarodnoj i regionalnoj dinamici. Obojica vjerujemo da su odnosi Kine i SAD najvažniji bilateralni odnosi na svijetu. Moramo ih učiniti uspješnim i nikada ne smijemo da ih pokvarimo - poručio je predsjednik Kine.

On je istakao da i Kina i SAD "mogu da dobiju kroz saradnju, a izgube kroz konfrontaciju"

"Naše dvije zemlje treba da budu partneri, a ne rivali", poručio je kineski lider.

Si je naveo i da su se on i Tramp saglasili da grade "konstruktivan odnos strateške stabilnosti" između dve zemlje kako bi se podstakao "stabilan, zdrav i održiv razvoj" bilateralnih odnosa i svetu donelo više mira, prosperiteta i napretka.

Radujem se razmjeni mišljenja o važnim pitanjima koja se tiču obje zemlje i svijeta, rekao je Si, iako mediji prenose da teme Tajvan i sukob u Iranu još nisu došli na dnevni red. Oba predsjednika smatraju ovu godinu prekretnicom u odnosu dvije zemlje.

"Imaćemo fantastičnu budućnost zajedno. Veliko poštovanje prema Kini i poslu koji ste uradili. Vi ste sjajan vođa. Svima to govorim, vi ste sjajan vođa. Ponekad se ljudima ne sviđa što to kažem, ali ja to ipak kažem jer je istina. Ja samo govorim istinu", naglasio je Tramp.

Tramp je pozvao kineskog predsjednika u posjetu Vašingtonu 24. septembra. Nakon bilateralnog sastanka održan je banket, a mediji procjenjuju da je atmosfera bila opuštenija. I Kina i Sjedinjene Države mogu dobiti mnogo od saradnje, a izgubiti od konfrontacije, rekao je Si na banketu.

Na margini predsjedničkih razgovora, kineski premijer Li Ćijang razgovarao je sa američkim poslovnim liderima koji su došli sa Trampom u Peking, uključujući Ilona Maska, Tima Kuka iz kompanije Epl i izvršnog direktora kompanije Nvidija, Džensena Huanga.

