Logo
Large banner

Odbijen plan da se Grčka pritisne zbog tzv. Kosova i NATO-a

14.05.2026 18:35

Komentari:

0
Одбијен план да се Грчка притисне због тзв. Косова и НАТО-а
Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Američki Kongres nije podržao prijedlog republikanskog kongresmena Kita Selfa (Keith Self) da Sjedinjene Američke Države izvrše pritisak na Grčku zbog njenog stava prema tzv. Kosovu i blokade njegovog članstva u NATO-u.

Self je 13. maja predložio obustavu 1,8 miliona dolara namijenjenih međunarodnim vojnim obukama za Grčku, ukoliko Atina nastavi da ne priznaje nezavisnost Kosova, javlja Radio Slobodna Evropa.

Međutim, njegov amandman nije dobio podršku članova Odbora za spoljne poslove Predstavničkog doma. Protiv su bili demokratski kongresmeni Gregori Miks (Gregory Meeks) i Dina Titus (Dina Titus), kao i predsjedavajući odbora Brajan Mast (Brian Mast), koji su preporučili njegovo odbacivanje.

Miks je naveo da je riječ o programu koji ima dvostranačku podršku za saradnju sa Grčkom, dok je Titus istakla da pitanje Kosova treba razmatrati odvojeno od programa vojne saradnje. Mast je takođe pozvao na odbacivanje prijedloga.

Odbor je na kraju usvojio zakon o odobravanju pomoći i međunarodnih vojnih obuka za Grčku, bez spornog amandmana.

Self je tokom rasprave tvrdio da nepriznavanje Kosova od strane Grčke utiče na stabilnost Zapadnog Balkana i otežava njegov put ka NATO-u, ističući da dio članica Alijanse i dalje ne priznaje Kosovo.

On je naveo da bi članstvo tzv. Kosova u NATO-u doprinijelo stabilnosti u regionu i predstavljalo protivtežu uticaju Rusije i drugih globalnih aktera, ali njegov prijedlog nije prošao u američkom Kongresu.

Podijeli:

Tagovi :

Grčka

Američki Kongres

NATO

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

У Мостару почело суђење Анису Калајџићу због убиства Алдине Јахић, изјаснио се да није крив

Hronika

U Mostaru počelo suđenje Anisu Kalajdžiću zbog ubistva Aldine Jahić, izjasnio se da nije kriv

3 h

0
Стејт департмент: Оставка Шмита долази у правом тренутку

BiH

Stejt department: Ostavka Šmita dolazi u pravom trenutku

3 h

5
рониоци роњење вода ронити

Hronika

Pet osoba poginulo na ronjenju

3 h

0
Предсједник Доналд Трамп, лијево, и кинески председник Си Ђинпинг стижу током државне вечере у Велику народну салу у четвртак, 14. маја 2026. године, у Пекингу.

Svijet

Od konfrontacije do saradnje: Šta su u Pekingu dogovorili predsjednici Kine i SAD?

3 h

0

Više iz rubrike

Предсједник Доналд Трамп, лијево, и кинески председник Си Ђинпинг стижу током државне вечере у Велику народну салу у четвртак, 14. маја 2026. године, у Пекингу.

Svijet

Od konfrontacije do saradnje: Šta su u Pekingu dogovorili predsjednici Kine i SAD?

3 h

0
Полицијско ауто

Svijet

Izbo roditelje nakon što je o tome "razmišljao dan ili dva", iako to "nije želio"?

4 h

0
Руски војници шетају прије војне параде поводом Дана побједе у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.

Svijet

Moskva upozorava na rast kriminala i šverca oružja iz Ukrajine

4 h

0
интернет каблови мореуз

Svijet

Iran predlaže naplatu internet kablova kroz Ormuski moreuz

6 h

0

  • Najnovije

21

16

Cvijanovićeva se sastala sa članicom srpskog kokusa američkog Kongresa Klaudijom Teni

21

08

Pijani srndaći prave probleme: Izdato hitno upozorenje za sve vozače

21

07

Sutra morate da poklopite svo posuđe u kući: Slavimo veliki praznik uz ovaj strog običaj

20

59

Šta se krije ispod Sfinge? Stari CIA dokument pokrenuo nove teorije

20

55

Zoran bez jedne noge čuva 150 ovaca: Svaki dan trenira, a traži i treću ženu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner