Odbijen plan da se Grčka pritisne zbog tzv. Kosova i NATO-a

Američki Kongres nije podržao prijedlog republikanskog kongresmena Kita Selfa (Keith Self) da Sjedinjene Američke Države izvrše pritisak na Grčku zbog njenog stava prema tzv. Kosovu i blokade njegovog članstva u NATO-u.

Self je 13. maja predložio obustavu 1,8 miliona dolara namijenjenih međunarodnim vojnim obukama za Grčku, ukoliko Atina nastavi da ne priznaje nezavisnost Kosova, javlja Radio Slobodna Evropa.

Međutim, njegov amandman nije dobio podršku članova Odbora za spoljne poslove Predstavničkog doma. Protiv su bili demokratski kongresmeni Gregori Miks (Gregory Meeks) i Dina Titus (Dina Titus), kao i predsjedavajući odbora Brajan Mast (Brian Mast), koji su preporučili njegovo odbacivanje.

Miks je naveo da je riječ o programu koji ima dvostranačku podršku za saradnju sa Grčkom, dok je Titus istakla da pitanje Kosova treba razmatrati odvojeno od programa vojne saradnje. Mast je takođe pozvao na odbacivanje prijedloga.

Odbor je na kraju usvojio zakon o odobravanju pomoći i međunarodnih vojnih obuka za Grčku, bez spornog amandmana.

Self je tokom rasprave tvrdio da nepriznavanje Kosova od strane Grčke utiče na stabilnost Zapadnog Balkana i otežava njegov put ka NATO-u, ističući da dio članica Alijanse i dalje ne priznaje Kosovo.

On je naveo da bi članstvo tzv. Kosova u NATO-u doprinijelo stabilnosti u regionu i predstavljalo protivtežu uticaju Rusije i drugih globalnih aktera, ali njegov prijedlog nije prošao u američkom Kongresu.