Stejt department: Ostavka Šmita dolazi u pravom trenutku

14.05.2026 18:15

Стејт департмент: Оставка Шмита долази у правом тренутку
Foto: ATV, Tanjug/AP/Laura Rauch

Američki Stejt department kaže da ostavka Kristijana Šmita dolazi u pravom trenutku dok međunarodna zajednica zajedno radi na okretanju nove stranice i deeskalacije tenzija u BiH.

"Visoki predstavnik Šmit obavijestio je Savjet za sprovođenje mira o svojoj odluci da se povuče s funkcije. Priznajemo godine predanog rada i dostignuća gospodina Šmita u BiH. Njegova odluka da napusti Sarajevo dolazi u pravom trenutku, dok međunarodna zajednica zajedno radi na okretanju nove stranice i deeskalacije tenzija u BiH", rečeno je iz Stejt departmenta za RSE.

Na sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a o BiH održanoj 12. maja 2026. godine predstavnik SAD Temi Brus zahvalila se Kristijanu Šmitu na dosadašnjem angažmanu i poručila da naredni visoki predstavnik u BiH stiže sa mnogo ograničenijim setom odgovornosti i da će sva njegova djelovanja biti fokusirana na domaće aktere, odnosno na njihovo preuzimanje odgovornosti.

Ono što je takođe istakla je da naredni visoki predstavnik mora da uživa povjerenje svih zajednica u BiH, a samog Kristijana Šmita Republika Srpska nikada nije priznala zbog činjenice da njegovo imenovanje nikada nije potvrđeno u Savjetu bezbjednosti.

"Suverena BiH je ona u kojoj domaći političari donose odluke podržane od međunarodnih aktora, a ne diktirana", poručila je Brus i istakla da budući visoki predstavnik treba da ispunjava pomenute uslove - povjerenje i nepristrasnost.

