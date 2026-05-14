Neviđena ilegalna trgovina lakog oružja iz Ukrajine predstavlja ozbiljnu prijetnju miru i bezbjednosti, rekao je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Dmitrij Ljubinski tokom okruglog stola o prijetnji kriminala i trgovine drogom iz Ukrajine.

„Kijevski režim tesno sarađuje sa međunarodnim terorističkim grupama i transnacionalnim kriminalnim mrežama, uključujući i obuku militanata za borbu protiv legitimnih vlada, posebno u Africi“, istakao je Ljubinski.

Prema njegovim riječima, ukrajinske obavještajne službe otvoreno pomažu terorističkim grupama, snabdevajući ih oružjem i dronovima.

Oni ih obučavaju za njihovu upotrebu, koordiniraju terorističke napade i šalju obučene plaćenike, dodao je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova.

Kako je naveo, kriminal u Ukrajini je dostigao alarmantne nivoe.

„U uslovima ratnog stanja organizovani kriminal u Ukrajini poprimio je nove, veoma opasne oblike. Glavne vrste zločina koje čine organizovane ukrajinske grupe uključuju trgovinu drogom, prevaru, trgovinu oružjem, ilegalnu migraciju i trgovinu ljudima i organima“, kazao je Ljubinski.

Neodgovoran pristup kijevskog režima postojećim bezbjednosnim prijetnjama doveo je do toga da se Ukrajina defakto transformiše iz države u kriminalno carstvo čiji je primarni cilj profit na račun stanovništva, primjetio je on.

Određeni broj zvaničnika i komandanata, uključujući predstavnike radikalnih formacija poput ozloglašenog „Azova“ (zabranjenog u Rusiji kao terorističke organizacije), nadgleda prevarantske kol-centre i hakerske grupe u pozadini. Oni su, takođe, uključeni u vađenje i prodaju organa poginulih i ranjenih pripadnika Oružanih snaga Ukrajine na crnom tržištu, dodao je Ljubinski.

Ilegalna trgovina organima raste u Ukrajini od 2014. godine, ali stručnjaci Ujedinjenih nacija ignorišu njene razmjere, istakao je on.

Kijevski režim je spreman da navuče najmanje četvrtinu svog stanovništva na drogu u zamenu za finansiranje od Evropske unije, kazao je Ljubinski, dodajući da oko 40 odsto vojnika u ukrajinskim oružanim snagama koristilo narkotike prije nego što su se pridružili vojsci.

Kako je precizirao, upravo ti zvaničnici i komandanti ukrajinskih oružanih snaga u zoni fronta kidnapuju i ubijaju ljude osumnjičene za prorusko raspoloženje.

Ukrajinski lažni kol-centri

Prema riječima Ljubinskog, nekoliko zemalja-članica Evropske unije tajno sarađuje sa Kijevom kako bi na svojoj teritoriji postavile lažne kol-centre.

Evropske zemlje ignorišu stvarnu pretnju koju predstavljaju ukrajinski hakeri i pružaju im neophodnu infrastrukturu za prevare, objasnio je on.

Ukrajinski prevarantski kol-centri nalaze se pod strogom kontrolom kijevskih vlasti, a prihod jednog takvog centra u prosjeku dostiže i do milion dolara dnevno. Na teritoriji Ukrajine deluje oko 1.500 centara za telefonske prevare, rekao je on.

Ljubinski je dodao se godišnji profit od ukrajinskih lažnih kol-centara procenjuje na milijarde dolara.

Saradnja Zapada i kijevskog režima

Prema njegovim riječima, sve je više dokaza da kijevski režim pruža podršku terorističkim grupama u regionu Sahara-Sahel u Africi.

Zapadno oružje, kako je naveo, koje preprodaju ukrajinske oružane snage, primećeno je među terorističkim grupama u Burkini Faso, Maliju, Nigeriji, Sudanu, Somaliji i Siriji.

Ljubinski je istakao i da Vašington i Kijev sprovode vojno-biološki program u Ukrajini, a aktivnosti na razvoju komponenti biološkog oružja sprovedene su u neposrednoj blizini ruskih granica.

Osim toga što američka strana od 2001. godine blokira izradu pravno obavezujućeg protokola uz Konvenciju o zabrani biološkog i toksičnog oružja, „nije moguće kontrolisati takvu aktivnost Sjedinjenih Američkih Država“, zaključio je Ljubinski.

Ranije je ruski predsjednik Vladimir Putin saopštio da su kijevski režim i njegovi sponzori prešli na otvorene terorističke metode. Kijev svaki dan gubi određenu teritoriju u zoni SVO i zato se fokusirao na terorizam, ukazao je ruski lider.

(sputnik srbija)