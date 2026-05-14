Logo
Large banner

Moskva upozorava na rast kriminala i šverca oružja iz Ukrajine

Autor:

ATV
14.05.2026 16:56

Komentari:

0
Руски војници шетају прије војне параде поводом Дана побједе у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov, Pool

Neviđena ilegalna trgovina lakog oružja iz Ukrajine predstavlja ozbiljnu prijetnju miru i bezbjednosti, rekao je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Dmitrij Ljubinski tokom okruglog stola o prijetnji kriminala i trgovine drogom iz Ukrajine.

„Kijevski režim tesno sarađuje sa međunarodnim terorističkim grupama i transnacionalnim kriminalnim mrežama, uključujući i obuku militanata za borbu protiv legitimnih vlada, posebno u Africi“, istakao je Ljubinski.

Prema njegovim riječima, ukrajinske obavještajne službe otvoreno pomažu terorističkim grupama, snabdevajući ih oružjem i dronovima.

Oni ih obučavaju za njihovu upotrebu, koordiniraju terorističke napade i šalju obučene plaćenike, dodao je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova.

Kako je naveo, kriminal u Ukrajini je dostigao alarmantne nivoe.

„U uslovima ratnog stanja organizovani kriminal u Ukrajini poprimio je nove, veoma opasne oblike. Glavne vrste zločina koje čine organizovane ukrajinske grupe uključuju trgovinu drogom, prevaru, trgovinu oružjem, ilegalnu migraciju i trgovinu ljudima i organima“, kazao je Ljubinski.

Neodgovoran pristup kijevskog režima postojećim bezbjednosnim prijetnjama doveo je do toga da se Ukrajina defakto transformiše iz države u kriminalno carstvo čiji je primarni cilj profit na račun stanovništva, primjetio je on.

Određeni broj zvaničnika i komandanata, uključujući predstavnike radikalnih formacija poput ozloglašenog „Azova“ (zabranjenog u Rusiji kao terorističke organizacije), nadgleda prevarantske kol-centre i hakerske grupe u pozadini. Oni su, takođe, uključeni u vađenje i prodaju organa poginulih i ranjenih pripadnika Oružanih snaga Ukrajine na crnom tržištu, dodao je Ljubinski.

Ilegalna trgovina organima raste u Ukrajini od 2014. godine, ali stručnjaci Ujedinjenih nacija ignorišu njene razmjere, istakao je on.

Kijevski režim je spreman da navuče najmanje četvrtinu svog stanovništva na drogu u zamenu za finansiranje od Evropske unije, kazao je Ljubinski, dodajući da oko 40 odsto vojnika u ukrajinskim oružanim snagama koristilo narkotike prije nego što su se pridružili vojsci.

Владимир Путин

Svijet

Putin: Moskva će formirati tehnološke saveze sa drugim zemljama

Kako je precizirao, upravo ti zvaničnici i komandanti ukrajinskih oružanih snaga u zoni fronta kidnapuju i ubijaju ljude osumnjičene za prorusko raspoloženje.

Ukrajinski lažni kol-centri

Prema riječima Ljubinskog, nekoliko zemalja-članica Evropske unije tajno sarađuje sa Kijevom kako bi na svojoj teritoriji postavile lažne kol-centre.

Evropske zemlje ignorišu stvarnu pretnju koju predstavljaju ukrajinski hakeri i pružaju im neophodnu infrastrukturu za prevare, objasnio je on.

Ukrajinski prevarantski kol-centri nalaze se pod strogom kontrolom kijevskih vlasti, a prihod jednog takvog centra u prosjeku dostiže i do milion dolara dnevno. Na teritoriji Ukrajine deluje oko 1.500 centara za telefonske prevare, rekao je on.

Ljubinski je dodao se godišnji profit od ukrajinskih lažnih kol-centara procenjuje na milijarde dolara.

Saradnja Zapada i kijevskog režima

Prema njegovim riječima, sve je više dokaza da kijevski režim pruža podršku terorističkim grupama u regionu Sahara-Sahel u Africi.

Zapadno oružje, kako je naveo, koje preprodaju ukrajinske oružane snage, primećeno je među terorističkim grupama u Burkini Faso, Maliju, Nigeriji, Sudanu, Somaliji i Siriji.

Ljubinski je istakao i da Vašington i Kijev sprovode vojno-biološki program u Ukrajini, a aktivnosti na razvoju komponenti biološkog oružja sprovedene su u neposrednoj blizini ruskih granica.

Osim toga što američka strana od 2001. godine blokira izradu pravno obavezujućeg protokola uz Konvenciju o zabrani biološkog i toksičnog oružja, „nije moguće kontrolisati takvu aktivnost Sjedinjenih Američkih Država“, zaključio je Ljubinski.

Ranije je ruski predsjednik Vladimir Putin saopštio da su kijevski režim i njegovi sponzori prešli na otvorene terorističke metode. Kijev svaki dan gubi određenu teritoriju u zoni SVO i zato se fokusirao na terorizam, ukazao je ruski lider.

(sputnik srbija)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Moskva

Kijev

Ukrajina

Oružje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Рубио: Надамо се да ће Москва и Кијев ускоро наставити преговоре

Svijet

Rubio: Nadamo se da će Moskva i Kijev uskoro nastaviti pregovore

9 h

0
Руски предсједник Владимир Путин на Црвеном тргу поводом 81. годишњице Побједе у Другом свјетском рату.

Svijet

Duma usvojila zakon: Vojska može u druge države radi zaštite Rusa

21 h

0
Амбасадор Руске Федерације у БиХ Игор Калабухов

Republika Srpska

Kalabuhov: Posjeta delegacije Srpske - potvrda strateškog partnerstva

1 d

0
Синиша Пепић: Вашингтон, Москва и страх од Републике Српске

Republika Srpska

Siniša Pepić: Vašington, Moskva i strah od Republike Srpske

2 d

0

Više iz rubrike

интернет каблови мореуз

Svijet

Iran predlaže naplatu internet kablova kroz Ormuski moreuz

2 h

0
Вакцина вакцинација

Svijet

Za vakcinu protiv hantavirusa potrebne su godine istraživanja?

2 h

0
Песков: Вашингтон једини посредник у рјешавању украјинског сукоба

Svijet

Peskov: Vašington jedini posrednik u rješavanju ukrajinskog sukoba

3 h

0
Владимир Путин Русија

Svijet

Putin: Moskva će formirati tehnološke saveze sa drugim zemljama

3 h

0

  • Najnovije

18

15

Stejt department: Ostavka Šmita dolazi u pravom trenutku

18

00

Narod priča: Porodica Kos

17

58

Pet osoba poginulo na ronjenju

17

57

Od konfrontacije do saradnje: Šta su u Pekingu dogovorili predsjednici Kine i SAD?

17

53

Bila muž i otac dvoje d‌jece, pa promijenila pol: Život Elektre Elit pun je šokantnih detalja

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner