Kalabuhov: Posjeta delegacije Srpske - potvrda strateškog partnerstva

Ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov izjavio je da je posjeta delegacije Republike Srpske Moskvi nova potvrda strateškog partnerstva Ruske Federacije i Srpske od koje će benefite imati građani.
- I razgovor sa predsjednikom Vladimirom Putinom još je jedan dokaz da razgovaramo konstruktivno, sa uzajamnim poštovanjem i da možemo ostvariti praktične rezultate - istakao je Kalabuhov.
On je napomenuo da je važna činjenica da je delegacija Republike Srpske koju su činili predsjednik Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik prisustvovala Paradi povodom Dana pobjede nad fašizmom, te naveo da dva naroda baštine antifašističko nasljeđe, a sigurno će i sve nove pobjede ostvarati zajedno.
Kalabuhov je naglasio da je potvrda dobrih odnosa i posjeta delegacije Sankt Peterburga Republici Srpskoj, kao i Dani ruske kulture u Srpskoj.
Kada se govori o strateškom partnerstvu Ruske Federacije i Repulbike Srpske, ukazao je Kalabuhov, to nije samo nešto na papiru, već konkreto što mora osjetiti svaki čovjek.
- Tokom posjete Moskvi bili su prisutni i profesori, ljekari, kulturni radnici, tehnološki radnici i drugi, jer razvijamo naše odnose po svim nivoima - naveo je Kalabuhov.
Kalabuhov je najavio da će ekonomska pitanja biti tema sastanka komisija o ekonomskim pitanjima između Rusije i BiH, u okviru koje je formirana specijalna radna grupa za odnose Rusije i Republike Srpske.
Što se tiče odnosa Rusije i BiH, kaže Kalabuhov, pokušava se unaprijediti saradnja i već postoje nacrti sporazuma.
- Ima nekih specifičnosti, s obzirom na novonastalu geopolitičku situaciju, ali uglavnom nadam se da ćemo biti svjedoci jačanja zato što u razgovorima sa privrednicima i predstavnicima političkih partija vidimo zainteresovanost preduzetnika širom BiH. Optimista sam i smatram da imamo dobre perspektive - istakao je ambasador Rusije.
(SRNA)
